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سحورك عربى.. الأرز باللبن والأرز مع الخضراوات وجبات السحور فى جزر القمر

الإثنين، 27 مايو 2019 12:00 ص
سحورك عربى.. الأرز باللبن والأرز مع الخضراوات وجبات السحور فى جزر القمر الارز من وجبات السحور فى جزر القمر
كتبت إيناس البنا
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يتميز المطبخ العربى والخليجى بتقديم أشهى الأكلات الصحية، ويقدم "اليوم السابع" على مدار 30 يومًا مائدة يومية من كل مطبخ فى دول الخليج والوطن العربى التى تزين سفرة رمضان وفوائدها لصحتك.

وجبة السحور فى دولة جز القمر فتتكون من الأرز مع اللبن أو الكابوريا والخضراوات، إضافة إلى شرب الشاي.

ارز باللبن
ارز باللبن

 

الأزر مع اللبن

ويتم إعداد الأرز المسلوق وخلطه بكمية من اللبن لتناوله على وجبة السحور لتجنب الشعور بالعطش والجوع، حيث يعمل اللبن على إمداد الجسم بالكالسيوم بالإضافة إلى الحصول على حصة من النشويات من الأرز.


الارز بالكابوريا
الارز بالكابوريا

الأرز مع الكابوريا

ويتم تسوية الكابوريا مع الأرز والخضراوات التى تعطيه نكهة قوية، حيث تعمل الكابوريا  كعلاج فعال لمرضى السكر، حيث لا تحتوي على الكربوهيدرات وغنية بعنصر الكروم الذي يعمل على ضبط وتنظيم الجلوكوز في الدم.

تناول لحم الكابوريا يعمل على ضبط ضغط الدم، كما يعمل على الانسيابية في تدفق الدم في الشرايين، ويرجع ذلك لاحتوائها على المغنيسيوم.


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سحورك عربى

الارز مع اللبن

جزر القمر

الكالسيوم


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