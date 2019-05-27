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زوجة بالإسماعيلية فى دعوى خلع: زوجى يكبرنى بـ30 سنة.. وزوجها: عايزها عشان ابنى

الإثنين، 27 مايو 2019 01:00 ص
زوجة بالإسماعيلية فى دعوى خلع: زوجى يكبرنى بـ30 سنة.. وزوجها: عايزها عشان ابنى محكمه الاسره
الشرقية- فتحية الديب
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رفعت ربة منزل بمحافظة الإسماعيلية، دعوى خلع ضد زوجها المقيم بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، لاستحالة الحياة معه.

وعلى أعتاب محكمة الأسرة وقفت "شيماء م إ" ابنة العشرينات، تطالب بالخلع من زوجها الذى يكبرها بـ30 سنة، وتزوجته مجبرة من أسرتها، وقالت الزوجة فى دعوتها التى حملت رقم 1649 أسرة مركز الإسماعيلية لسنة 2019، أنها تزوجت كرها عنها من زوجها وأنجبت منه طفل، وبعد فترة تيقنت باستحالة الحياة معه، كما ذكرت فى دعواها بأنه يتعمد ضربها وإهانتها، وأنها تركت له منزل الزوجية رافضة العودة إليه مرة أخرى، ورفعت دعوى خلع متنازلة عن كافة حقوقها لكى تتخلص منه.

ويوم النطق بالحكم فى الجلسة الأخيرة، حضر الزوج" محمد ح إ" من محافظة الشرقية، واجهه القاضى بكلام زوجته، نفى ما قالته، من تعديه عليها بالضرب والإهانة، مؤكدا أن فارق السن هو السبب الذى تحججت به، وطالب ببقائها على ذمته حرصا على تربية طفلهما البالغ من العمر 6 سنوات، حرصا على تربيته وسطهما، وخاصة أنها تركته متخلية عنه، وعندما سأله القاضى لكن زوجتك مش عايزيك؟ فأجابه بس أنا عايزها من أجل ابنى الوحيد الطفل، وفى نهاية الجلسة قضت المحكمة بخلع الزوجة.


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