زعيم حزب العمال المعارض فى بريطانيا يدعو لإجراء انتخابات عامة أو استفتاء ثان

لندن (رويترز)

قال زعيم حزب العمال المعارض جيريمى كوربين، إن هناك ضرورة لمطالبة الرأى العام البريطانى مرة أخرى بإصدار حكمه بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، إما من خلال انتخابات عامة أو استفتاء ثان.

وقال كوربين: "مع تفكك المحافظين وعدم قدرتهم على الحكم ومع وصول البرلمان إلى طريق مسدود، سيتعين إعادة هذه القضية إلى الشعب، سواء من خلال انتخابات عامة أو استفتاء عام".

وأضاف "خلال الأيام المقبلة، سنجرى محادثات فى حزبنا وحركتنا ونفكر مليا فى هذه النتائج على جانبى الخروج من الاتحاد الأوروبي".