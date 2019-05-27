وأضاف جوايدو، خلال لقاء مع أنصاره في ولاية لارا غربي البلاد - وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن "الذين لا يدركون أهمية تأمين الحضور الفاعل للجماهير في كل الأماكن، يتعاونون بذلك مع حكومة مادورو".

في سياق موازٍ، أشار جوايدو - في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - إلى أن "مطالبه لم تتغير، وأن الذين يريدون التراجع عن الضغط في الشارع والمحافل الدولية لوضع حد للاستيلاء علي السلطة في فنزويلا، متواطئون مع ما وصفها بالـ(الديكتاتورية)".