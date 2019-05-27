قال زعيم المعارضة الفنزويلي، خوان جوايدو، اليوم الاثنين إن استراتيجية المعارضة واضحة، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يتعاون معها لبناء الدولة الحديثة.
وأضاف جوايدو، خلال لقاء مع أنصاره في ولاية لارا غربي البلاد - وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن "الذين لا يدركون أهمية تأمين الحضور الفاعل للجماهير في كل الأماكن، يتعاونون بذلك مع حكومة مادورو".
في سياق موازٍ، أشار جوايدو - في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - إلى أن "مطالبه لم تتغير، وأن الذين يريدون التراجع عن الضغط في الشارع والمحافل الدولية لوضع حد للاستيلاء علي السلطة في فنزويلا، متواطئون مع ما وصفها بالـ(الديكتاتورية)".
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