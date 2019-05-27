روسيا: موسكو ترحب بالاتصالات بين السلطات والمعارضة الفنزويلية فى أوسلو

موسكو (أ ش أ)

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن موسكو ترحب بتفعيل الاتصالات بين السلطات والمعارضة الفنزويلية، خلال اجتماع أوسلو.

وذكرت الخارجية الروسية- فى بيان: "موسكو ترحب بإعلان استمرار الاتصالات بين ممثلى الحكومة والمعارضة الفنزويلية، التى تجرى فى أوسلو"، وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

وأضافت "نحث جميع الدول المعنية بالوضع الفنزويلى على دعم بدء العملية السياسية، من خلال مفاوضات القوى الرئيسية فى البلاد، دون فرض مطالب على القيادة الفنزويلية".