سوبر كورة
Ads
الإثنين، 27 مايو 2019 10:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

"روستيخ" الروسية تعلن استعدادها لتزويد الولايات المتحدة بطلقات للأسلحة الخفيفة

الإثنين، 27 مايو 2019 09:19 م
"روستيخ" الروسية تعلن استعدادها لتزويد الولايات المتحدة بطلقات للأسلحة الخفيفة القوات الأمريكية - أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت شركة "روستيخ" الروسية عن احتمال تزويدها للولايات المتحدة بذخائر "طلقات" للأسلحة الخفيفة الموافقة للمعايير الروسية والسوفيتية فى حال تم رفع العقوبات فى هذا المجال.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، عن بيان أصدرته الشركة، اليوم الاثنين، أن هناك كل الأسباب للاعتقاد بأن هذه الذخائر (الطلقات) يمكن شراؤها حاليًا، بما فى ذلك فى البلدان التى تُنتج فيها بدون ترخيص روسى.

وأشار البيان إلى أن صناعة الذخيرة الروسية اليوم قادرة على تزويد السوق العالمية بمجموعة كاملة من ذخيرة الأسلحة الحربية والأمنية والمدنية الموافقة للمعايير السوفيتية الروسية، وكذلك بنماذج فردية من أسلحة وفق معايير حلف شمال الأطلسى "ناتو".

وأضاف البيان، أنه لا يمكن للولايات المتحدة الحصول على الذخيرة الأصلية عالية الجودة روسية الصنع، إلا إذا تم رفع قيود العقوبات ذات الصلة، ويُذكر أن بيان الشركة الروسية يأتى على خلفية المناقصة التى أعلنتها وزارة الدفاع الأمريكية لشراء طلقات للأسلحة الخفيفة روسية الصنع.

 

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

ما هى مهام القوات الأمريكية المتجهة للشرق الأوسط والأسلحة التى سترافقها؟

نائب روسى: موسكو ستثير فى مجلس الأمن قضية نشر قوات أمريكية فى الشرق الأوسط

واشنطن تكثف أجواء الحرب مع إيران ببحث إرسال المزيد من القوات الأمريكية إلى الشرق الأوسط.. تقارير: البنتاجون ناقش خططه مع مسئولى الأمن القومى ولم يتخذ قرار بعد.. والتصعيد قد يشمل إرسال صواريخ باليستية وتوماهوك

نائب وزير الخارجية الكويتى: لا يوجد اتصالات لارسال قوات أمريكية للكويت

النظام الإيرانى تحت أقدام القوة الأمريكية فى كاريكاتير الجزيرة السعودية

بعد موافقة السعودية ودول خليجية على نشر قوات أمريكية لمواجهة طهران.. الملك سلمان يدعو قادة العرب لقمتين لبحث اعتداءات إيران..الجبير: المنطقة عانت من جرائم إيران واكتشفنا خلايا إرهابية أنشأتها فى المملكة

حرب عالمية ثالثة تدق طبولها.. السعودية ودول خليجية توافق على إعادة نشر قوات أمريكية فى مواجهة إيران.. أمريكا تدعو لتوخى الحذر فى المجال الجوى قرب الخليج.. رئيس برلمان الكويت: نتوقع حربا بالمنطقة

شركة روستيخ الروسية

ذخائر الاسلحة الخفيفه

اخبار عالمية

الاسلحة الامريكية

الاسلحة الروسية

اخبار العالم

وزارة الدفاع الامريكية


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هل يشارك كين أمام ليفربول فى نهائى دورى أبطال أوروبا.. بوكيتينو يجيب

هل يشارك كين أمام ليفربول فى نهائى دورى أبطال أوروبا.. بوكيتينو يجيب

فى ذكرى ميلادها الـ 88.. فاتن حمامة تقول لـ شادية: أنا أطول منك.. وتؤكد: زكى رستم صفعنى فبكيت.. ولم أكتشف عمر الشريف.. وابنتى نادية وضعوا لها "منوم" من غير ما أعرف فغضبت.. وهشام سليم ضرب زميله فى امبراطورية ميم

فى ذكرى ميلادها الـ 88.. فاتن حمامة تقول لـ شادية: أنا أطول منك.. وتؤكد: زكى رستم صفعنى فبكيت.. ولم أكتشف عمر الشريف.. وابنتى نادية وضعوا لها "منوم" من غير ما أعرف فغضبت.. وهشام سليم ضرب زميله فى امبراطورية ميم

العالم الخفى.. الملائكة والسيدة مريم (4) .. أهل العذراء يهاجمونها.. والمفسرون يختلفون فى معنى «أخت هارون».. ورأى ضعيف: كانت أخت سيدنا موسى.. ما قصة راعى البقر الواردة فى تفسير ابن كثير

العالم الخفى.. الملائكة والسيدة مريم (4) .. أهل العذراء يهاجمونها.. والمفسرون يختلفون فى معنى «أخت هارون».. ورأى ضعيف: كانت أخت سيدنا موسى.. ما قصة راعى البقر الواردة فى تفسير ابن كثير

الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

الرجوع الى أعلى الصفحة