رمضان نايتس وسط البلد.. البهجة مجانية للجميع

حازم عبد الصمد

ينتظر الكثيرون شهر رمضان المبارك لأجوائه المبهجة الجميلة وطقوسه المختلفة عن باقي شهور السنه ، وتختلف عادات وتقاليد المصريين فهناك من يفضل ان يجلس بعد الإفطار في منزله لمشاهدة البرامج والمسلسلات والآخر يرتاح قليل ليستعد لصلاة التراويح، وهناك أيضا من ينتظرون مدفع الإفطار ليفطروا ويخرجوا لشوارع المحروسة.