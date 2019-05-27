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الإثنين، 27 مايو 2019 06:23 م
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رمضان نايتس وسط البلد.. البهجة مجانية للجميع

الإثنين، 27 مايو 2019 06:15 م
رمضان نايتس وسط البلد.. البهجة مجانية للجميع رمضان نايتس وسط البلد.
حازم عبد الصمد
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ينتظر الكثيرون شهر رمضان المبارك لأجوائه المبهجة الجميلة وطقوسه المختلفة عن باقي شهور السنه ، وتختلف عادات وتقاليد المصريين فهناك من يفضل ان يجلس بعد الإفطار في منزله لمشاهدة البرامج والمسلسلات والآخر يرتاح قليل ليستعد لصلاة التراويح، وهناك أيضا من ينتظرون مدفع الإفطار ليفطروا ويخرجوا لشوارع المحروسة.

رمضان نايتس.. جملة نسمعها كثيرا في الفترة الاخيرة حيث تجهز المطاعم والكافيهات الأجواء الرمضانية من عروض إضافة إلى السحور ليذهب إليها المصريين الذين يفضلوا الخروج ليلا.

ولا تقتصر رمضان نايتس علي المطاعم والكافيهات، فرصدت عدسة دوت مصر نزول المصريين إلى الميدان التحرير والكورنيش للاحتفال بأجواء رمضان والسحور في الشارع.

 


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