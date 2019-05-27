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رئيس وزراء إسبانيا يسعى لكسب مزيد من النفوذ لبلاده في الاتحاد الأوروبى

الإثنين، 27 مايو 2019 05:53 م
رئيس وزراء إسبانيا يسعى لكسب مزيد من النفوذ لبلاده في الاتحاد الأوروبى رئيس الوزراء الإسباني لتصريف الأعمال بيدرو سانشيز
أ ش أ
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يعقد رئيس الوزراء الإسباني لتصريف الأعمال بيدرو سانشيز عدة لقاءات مع عدد من القادة الأوروبيين؛ سعيا لكسب الدعم لخططه لزيادة نفوذ بلاده في المؤسسات الأوروبية.

 

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، اليوم،الاثنين، أن من بين اللقاءات المقررة، سيعقد سانشيز اجتماعا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه في العاصمة باريس اليوم، وآخر مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل غدا ،الثلاثاء.

 

وأوضحت الشبكة أن تلك الاجتماعات تأتي بعدما احتل الاشتراكيون في إسبانيا المرتبة الأولى في انتخابات الاتحاد الأوروبي، التي جرت أمس،الأحد، في البلاد وفاز فيها الاشتراكيون بـ20 مقعدا في البرلمان الأوروبي المكون من 751 مقعدا، أي أكثر من المقاعد التي فاز بها أي اشتراكيين ديمقراطيين آخرين في التكتل الذي يضم 28 دولة.

 

وأشارت الشبكة إلى أن سانشيز سيجري أيضا مناقشات تمهيدية مع رؤساء الحكومات الاشتراكية الأوروبية الآخرين قبل مشاركة باقي قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل لتناول العشاء مساء غد الثلاثاء.

 

ولفتت الشبكة إلى أن إسبانيا تتنافس على أحد الوظائف البارزة في الاتحاد الأوروبي، وتسعى للترويج لوزير الخارجية جوزيب بوريل، الذي كان يشغل منصب رئيس البرلمان الأوروبي سابقا، بديلا محتملا لفيديريكا موجيريني أبرز دبلوماسيي أوروبا.

 


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