رئيس جامعة عين شمس يفتتح أول مطب ثلاثى الأبعاد بالحرم الرئيسى (صور)

افتتح الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، يرافقه العقيد مصطفى العريشى مدير إدارة التربية العسكرية، أول مطب ثلاثى الأبعاد من تنفيذ طلاب التربية العسكرية فى الحرم الرئيسى بالجامعة.

وحرص رئيس جامعة عين شمس على متابعة تنفيذ أول مطب ثلاثى الأبعاد بالجامعة، والتقى الطلاب المشاركين فى تنفيذه، وسلمهم شهادات تقدير لجهودهم.

وفى سياق آخر، تنظم الجامعة إفطارها السنوى، اليوم الاثنين، بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، ورؤساء الجامعة السابقين، وعدد من الوزراء السابقين والشخصيات العامة.



رئيس جامعة عين شمس يفتتح أول مطب ثلاثى الأبعاد بالحرم الرئيسى



رئيس جامعة عين شمس يفتتح أول مطب ثلاثى الأبعاد بالحرم الرئيسى



رئيس جامعة عين شمس يفتتح أول مطب ثلاثى الأبعاد بالحرم الرئيسى



رئيس جامعة عين شمس يفتتح أول مطب ثلاثى الأبعاد بالحرم