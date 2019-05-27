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رئيس جامعة القاهرة يعلن زيادة مكافآت وتمويل النشر الدولى بنسبة 100%

الإثنين، 27 مايو 2019 12:34 م
رئيس جامعة القاهرة يعلن زيادة مكافآت وتمويل النشر الدولى بنسبة 100% الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب وائل ربيعى
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أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، زيادة مكافآت النشر الدولى لأعضاء هيئة التدريس فى المجلات والدوريات العالمية بنسبة 100%، بعد ضبط المعايير الخاصة بنشر الأبحاث العلمية عالميا.

وأكد "الخشت" زيادة تمويل النشر الدولي 100% تقديرا لحاجة مصر للبحث العلمى الذى ينفع الناس ويسهم فى التنمية المستدامة، إلى جانب تحسين ترتيب الجامعة داخل التصنيفات الدولية المعتمدة. متابعا: "ما اتخذناه من إجراءات لدعم البحث العلمى والنشر الدولى، يُعد أكبر حزمة إجراءات اتخذتها الجامعة، فى إطار تشجيع النشر الدولى بين أعضاء هيئة التدريس، والاستفادة من البحوث العلمية فى دعم خطط الدولة التنموية".

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن إدارة الجامعة تقدم دعما ماديا كبيرا للكليات، حتى تنشر أبحاثها فى المجلات الدولية، مشددا على ضرورة إنشاء منصة للنشر الدولى تتولى مساعدة الكليات، خاصة كليات العلوم الإنسانية والاجتماعية، لنشر أبحاث أعضاء هيئة التدريس باللغة الإنجليزية فى المجلات والدوريات العالمية، إلى جانب المساعدة فى ترجمة الأبحاث التى تستحق النشر الدولى من اللغة العربية إلى الإنجليزية، والعمل على تحويل المجلات العلمية فى كليات الجامعة إلى مجلات دولية، مشيرًا إلى أن العدد الأول من مجلة جامعة القاهرة الدولية للعلوم الإنسانية فى مرحلة الطباعة خلال الوقت الحالى.

 


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جامعة القاهرة

النشر الدولى

دعم البحث العلمى

عثمان الخشت


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