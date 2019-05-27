رئيس القابضة للمياه يوجه بسرعة أعمال الصيانة للمحطات والشبكات استعدادا للصيف

كتب أحمد حسن

وجه المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحى، وتطهير خطوط وشبكات الصرف الصحى ومتابعة خطط التطهير التي تنفذها كل شركة بنطاق كل محافظة تزامنا مع استعدادات الشركة لمواجهة أي مشكلات تتعلق بزيادة استهلاك المياه في فصل الصيف بصفة عامة وزيادة معدلات الاستهلاك استعداداً لمناسبة عيد الفطر بصفة خاصة، والتي ينتج عنها زيادة التصرفات التي تستوعبها شبكات الصرف الصحى.

وشدد المهندس ممدوح رسلان، على ضرورة تشكيل غرفة طوارئ بكل شركة من الشركات التابعة، بالتنسيق مع طوارئ الشركة القابضة مع استمرار عمليات التطهير وفقاً لخطة الطوارئ الموضوعة، واستمرار نظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال أيام عيد الفطر، مؤكدًا تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم بكل شركة في مناطق عملهم، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل مع أية مشكلات في حينه.

وأوضح، أنه يتم تلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار الـ24 ساعة على الخط الساخن (125) بجميع المحافظات، وكذلك رقم 175 لتلقي بلاغات الصرف الصحي بمحافظتي القاهرة والإسكندرية.

وفى سياق متصل، أكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى - فى بيان اليوم- على أهمية ترشيد الاستهلاك وعدم الاسراف فى استخدام المياه لأغراض غسيل السجاجيد والمنازل استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك، وضمان وصول المياه لكافة المناطق بالضغوط المناسبة، وتخفيف الضغوط على شبكات الصرف الصحى.