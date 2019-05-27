سوبر كورة
Ads
الإثنين، 27 مايو 2019 10:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس الإمارات يتلقى دعوة من خادم الحرمين الشريفين لحضور القمة الخليجية الطارئة

الإثنين، 27 مايو 2019 09:52 م
رئيس الإمارات يتلقى دعوة من خادم الحرمين الشريفين لحضور القمة الخليجية الطارئة رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
أ ش أ
إضافة تعليق

تلقى رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الاثنين، تتضمن دعوته لحضور قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الطارئة المقرر انعقادها فى مكة المكرمة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تسلم الرسالة خلال استقباله أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، حيث بحثا عددًا من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجى المشترك، والمستجدات على الساحة الخليجية، كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

أمير الكويت يتسلم دعوة خادم الحرمين لحضور القمة الخليجية الطارئة

المملكة العربية السعودية توجه الدعوة لقطر لحضور القمة الخليجية الطارئة

شوارع مكة المكرمة تتزين بأعلام الدول المشاركة فى القمم الخليجية والعربية والإسلامية

صحيفة سعودية: القمة الخليجية تعقد في وقت تتعرض فيه المنطقة لتهديدات إيرانية

تنظيم الحمدين الخائن يرفض حضور القمتين الخليجية والعربية ويهرول الى طهران

قمة مجلس التعاون الخليجى

رئيس الامارات

الملك سلمان

خليفة بن زايد

محمد بن زايد

القوات المسلحة الاماراتية

اخبار العرب

اخبار عربية


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هل يشارك كين أمام ليفربول فى نهائى دورى أبطال أوروبا.. بوكيتينو يجيب

هل يشارك كين أمام ليفربول فى نهائى دورى أبطال أوروبا.. بوكيتينو يجيب

فى ذكرى ميلادها الـ 88.. فاتن حمامة تقول لـ شادية: أنا أطول منك.. وتؤكد: زكى رستم صفعنى فبكيت.. ولم أكتشف عمر الشريف.. وابنتى نادية وضعوا لها "منوم" من غير ما أعرف فغضبت.. وهشام سليم ضرب زميله فى امبراطورية ميم

فى ذكرى ميلادها الـ 88.. فاتن حمامة تقول لـ شادية: أنا أطول منك.. وتؤكد: زكى رستم صفعنى فبكيت.. ولم أكتشف عمر الشريف.. وابنتى نادية وضعوا لها "منوم" من غير ما أعرف فغضبت.. وهشام سليم ضرب زميله فى امبراطورية ميم

العالم الخفى.. الملائكة والسيدة مريم (4) .. أهل العذراء يهاجمونها.. والمفسرون يختلفون فى معنى «أخت هارون».. ورأى ضعيف: كانت أخت سيدنا موسى.. ما قصة راعى البقر الواردة فى تفسير ابن كثير

العالم الخفى.. الملائكة والسيدة مريم (4) .. أهل العذراء يهاجمونها.. والمفسرون يختلفون فى معنى «أخت هارون».. ورأى ضعيف: كانت أخت سيدنا موسى.. ما قصة راعى البقر الواردة فى تفسير ابن كثير

الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

الرجوع الى أعلى الصفحة