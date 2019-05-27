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رئاسة مركز الخارجة تطرح منافذ بيع للشباب بقيمة إيجارية 100 جنيه شهريا

الإثنين، 27 مايو 2019 05:13 م
رئاسة مركز الخارجة تطرح منافذ بيع للشباب بقيمة إيجارية 100 جنيه شهريا محافظة الوادي الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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أعلنت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، عن طرح مشروعات منافذ بيع  تجارية للشباب والفتيات بقيمة إيجارية 100 جنيه في الشهر الواحد. 
 
أكد رئيس مركز الخارجة بالوادي الجديد، المهندس مجدى الطماوى، تسليم المستحقين للشباب هذه الأكشاك بداية شهر يوليو المقبل، عقب الانتهاء من إجراء القرعة بعد شهر من الآن وإعلان كشوف المستحقين، وفتح باب التظلمات بالوحدة المحلية لمدة 15 يوما. 
 
أضاف الطماوى، أن المشرع جرى تنفيذه بالتعاون بين الوحدة المحلية ومدرسة الخارجة الصناعية، والتى تولت تصنيع الكشك، بينما تتولي الوحدة المحلية أعمال التركيب وتوصيل المرافق للكشك ودهانه وتجهيزه ليكون فرصة عمل حقيقة للشباب والفتيات، في ظل قرار المحافظ بوقف تراخيص الأكشاك علي مستوي المحافظة. 
 
وأشار الطماوى، تركيب الأكشاك وتجهيزها بمدينة الخارجة بواقع 5 كشك في الممشى السياحي بحي السبط بالقرب من موقف الأجرة بالمدينة، و 10 بشارع جمال عبد الناصر بجوار سور مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة للري، و 10 في بداية شهر طريق الداخلة، علي شكل حرف ( L ) في امتداد سور مصلحة الري وفي الجهة المقابلة لبنك مصر.
 
 

 


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