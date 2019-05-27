دفاع محافظ المنوفية بالكسب غير المشروع يلتمس البراءة ويدفع بانتفاء الجريمة

كتب إيهاب المهندس

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى مجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار على الهوارى، نظر محاكمة هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية الأسبق، فى اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 58 مليون جنيه، جرّاء استغلال النفوذ، لجلسة غد لسماع مرافعة الدفاع.

وفى بداية جلسة اليوم، التمس دفاع المتهم براءة موكله، تأسيسا على عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجناية رقم 3931 جنايات الدقى، وانتفاء جريمة الكسب غير المشروع. ودفع بانتفاء الركن المعنوى لجريمة الكسب غير المشروع، وبطلان تقرير جهاز الكسب غير المشروع وتناقضه مع تقارير سابقة بشأن المتهم، وتمسك بندب لجنة من وزارة العدل لإعداد تقرير جديد حول القضية.

وكشفت التحقيقات التى أجراها المستشار الدكتور محمد أيوب، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، أن المتهم حصل لنفسه على كسب 58 مليونًا و795 ألفًا و942 جنيهًا، من خلال استيلائه لنفسه بغير حق على 27 مليونا و485 ألف جنيه من أموال المحافظة، بأن اتفق مع المتهمين الآخرين على طرح 4 عمليات تطوير ورفع كفاءة عدد من مبانى المحافظة، وأمر بإسناد تنفيذها إلى شركة أحد المتهمين بالأمر المباشر، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

وأظهرت التحقيقات، أن المحافظ السابق حدد قيمة الأعمال بـ92 مليون جنيه، فى حين لا تتعدى قيمتها الفعلية 12 مليون جنيه، إلى جانب تورطه فى غسل الأموال باستثمارها فى شراء عديد من الأصول العقارية والسيارات باسمه وأفراد أسرته.