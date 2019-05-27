دراسة: تفاعل ترامب على تويتر يتراجع ويصل لأدنى نقطة منذ توليه الحكم

كتبت ريم عبد الحميد

كشف تقرير أمريكى، عن تراجع قوة الرئيس دونالد ترامب على توتير، موقعه المفضل للتواصل الاجتماعى.

وأشار تقرير موقع "أكسيوس" إلى أن قياس معدل تفاعل الرئيس أظهر أنه يتفاعل بدرجة أقل فى كل شهر مر منذ توليه الرئاسة، وفقا لبيانات من CrowdTangle.

فقد تراجع معدل تفاعل ترامب من 0.55% فى نوفمبر 2016، وهو الشهر الذى تم انتخابه فيه، إلى 0.16% فى هذا الشهر حتى الآن.

ويشمل القياس إعادة التغريدات والإعجاب لكل تغريدة مقسمة على عدد متابعيه، حيث يعد شهر مايو الحالى الأقل فى معدل تفاعل ترامب على تويتر منذ يناير 2016.

ويقول موقع إكسيوس إن أحد التفسيرات لتراجع تفاعل ترامب على تويتر ربما يكون تغريداته التحريضية، والتى كانت فى بادئ الأمر شيئا جديدا، لكنها أصبحت الآن معتادة، بحسب ما يشير موقع "ذا دايلى بيست".

فقد أصبحت هجمات ترامب على "الإف بى أى" واتهامات لمسئولى الحكومة بالخيانة شبه يومية فى تغريداته على تويتر. ومنذ الأول من إبريل الماضى، غرد ترامب عبارة "لا تواطؤ" حوالى 54 مرة، و"لا عرقلة للعدالة" 30 مرة، و"اضطهاد" 20 مرة، وكلها تتعلق بتحقيقات التدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية لعام 2016 وما أثير حول تواطؤ حملته الانتخابية مع الروس فى هذه الانتخابات.