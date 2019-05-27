دراسة: الشيشة الإلكترونية لا تقل ضررا عن شيشة الفحم

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ذكرت دراسة حديثة أن الشيشة الكهربائية ضارة بنفس القدر لنظيرتها التي تعتمد على الفحم.

واكتشف الباحثون بالجامعة الأمريكية في بيروت من خلال مقارنتهم بين الشيشة التقليدية والإلكترونية التي تستخدم عناصر التدفئة الكهربائية EHEs، أن الشيشة التي تستخدم عناصر التدفئة الكهربائية خفضت انبعاثات أول أكسيد الكربون و PAH بنسبة 90% و80%، على التوالي، ومع ذلك، فإن انبعاثات الأكرولين، وهو مادة مهيجة شديدة التفاعل يُعتقد أنها مسؤولة عن جميع أمراض الجهاز التنفسي غير السرطانية تقريبًا لدى مدخني السجائر، كانت أعلى مقارنة باستخدام الفحم.

وأوضح الباحثون أن مستويات بعض "الألدهيدات" المتطايرة الأخرى كانت أعلى في الدخان الناتج عن عناصر التدفئة الكهربائية EHE مقارنة بالدخان الناتج عن الفحم، وجسيمات الهباء الجوي وإنتاجية النيكوتين كانت متشابهة بين مصدري التسخين.