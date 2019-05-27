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دبى استقبلت 3.14 مليون سائح خلال شهرى يناير وفبراير

الإثنين، 27 مايو 2019 11:42 ص
دبى استقبلت 3.14 مليون سائح خلال شهرى يناير وفبراير دبى - أرشيفية
كتبت آمال رسلان
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أظهرت مؤشرات السياحة التابعة لمجموعة "إكسبيديا" أن دبي استقبلت في شهري يناير وفبراير من العام الجاري نحو 3.14 مليون سائح عالمي، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي الذي استقبلت فيه 3.05 مليون سائح، فيما استقبلت في عام 2017 نحو 3.01 مليون سائح وفي 2016 نحو 2.68 مليون سائح.

وأشارت مؤشرات إكسبيديا أن مطارات الإمارات، استقبلت خلال العام الماضي، 129 مليون مسافر، بنمو 2%، مقارنة بـ126.5 مليون مسافر خلال عام 2017، بحسب بيانات الهيئة العامة للطيران المدني.

وقالت صحيفة العين الإماراتية التى نقلت مؤشرات اكسبيديا أن الإمارات حافظت على مكانتها كأفضل وجهة للسياح الأوروبيين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تشير التوقعات إلى أن عدد السياح القادمين إليها سيبلغ نحو 8.3 مليون سائح بحلول عام 2023.

وكشفت البيانات أن عدد السياح القادمين من المملكة المتحدة وفرنسا تصدر قائمة حجوزات السفر الأوروبية إلى الإمارات في الربع الأول من العام الجاري 2019، وشهدت فرنسا زيادة سنوية في حجوزات السفر بنسبة بلغت 40%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

فيما شهدت المملكة المتحدة زيادة سنوية في حجوزات السفر بنسبة بلغت نحو 15% من السياح على أساس مشاركة الغرف الفندقية وبمعدل زيادة سنوية قدرها 5%.

وأظهرت البيانات نموا ملحوظا في عدد حجوزات الباقات للمسافرين القادمين من أيرلندا بنسبة زيادة سنوية بلغت 40% تليها السويد بزيادة سنوية قدرها 30%.

 


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