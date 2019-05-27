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خدمة متميزة لمنصة Watch it .. مسلسلات بجودة عالية وبلا أي توقف

الإثنين، 27 مايو 2019 07:38 ص
خدمة متميزة لمنصة Watch it .. مسلسلات بجودة عالية وبلا أي توقف Watch it
كتب على الكشوطى
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خدمة منصة Watch it للمحتوى الإعلامى الرقمى سارت بشكل منتظم وبجودة عالية وبدون توقف أو إزعاج من الإعلانات التى تفصل المشاهد عن المتابعة، والتى توفر خدماتها مجانا للمشاركين حتى نهاية شهر مايو، وجاء ذلك بعد إعادة إطلاق المنصة الجديدة.

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منصة "Watch it" كانت قد أعلنت أنه أثناء الساعات الأولى للبداية التجريبية للمنصة قبل بدء شهر رمضان المعظم، تم استقبال آلاف الطلبات للتسجيل وتزامن ذلك مع محاولات من جانب بعض القراصنة لفتح ثغرات فى أمن معلومات المنصة، وبناء عليه قررت إدارة المنصة حجب المنصة مؤقتا لعدة أيام ورفع مستوى التأمين المعلوماتى.

ويمكن التسجيل فى منصة "Watch it" للمحتوى الإعلامي الرقمى، من خلال الموقع الإلكترونى WWW.watchit.com


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Watch iT

مسلسلات رمضان 2019

خريطة مسلسلات رمضان

رمضان 2019


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