خال يقتل ابن شقيقته بسبب خلافات أسرية فى الوراق

ألقت مباحث الجيزة القبض على أحد الأشخاص لاتهامه بقتل إبن شقيقته بالوراق بسبب خلافات سابقة بينهما، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الوراق بلاغا يفيد مقتل شاب نتيجة إصابته بطعنة نافذة فارق على إثرها الحياة ، وبإجراء التحريات تبين للرائد هاني مندور ، رئيس مباحث الوراق، أن خال المجني عليه تشاجر معه وطعنه بسلاح أبيض، بسبب خلافات سابقة بينهما. وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.