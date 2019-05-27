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الإثنين، 27 مايو 2019 02:34 م
خالد صلاح
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حملة لإزالة حالات التعد على أملاك الدولة ببنى مزار فى المنيا

الإثنين، 27 مايو 2019 02:31 م
حملة لإزالة حالات التعد على أملاك الدولة ببنى مزار فى المنيا إزالة تعديات - أرشيفية
المنيا – فريق المحافظات
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أزالت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار بالمنيا حالتى تعد على أرض أملاك دولة بحرم طريق البويطى على مساحة 130 مترا مربعا، تنفيذاً لتكليفات اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، بتكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات، ورصد أى مخالفات فى المهد، وإعادة الانضباط وردع المخالفين، على مستوى مراكز المحافظة.

 

وأوضح إسماعيل الفحام، رئيس المركز، أن تنفيذ هذه الحملات يتم بشكل مستمر ودورى لإزالة جميع أشكال التعديات والإشغالات التى من شأنها الإضرار بالصالح العام من خلال رصدها والتصدى لها فى المهد ومعاقبة المخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

 

وفى سياق آخر قامت وحدة التدخل السريع بالوحدة المحلية بأعمال نظافة وتمهيد شارع الشوانى بالمدينة، وذلك بوضع طبقة من الطفلة لعلاج الحفر والمطبات.


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