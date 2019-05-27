سوبر كورة
Ads
الإثنين، 27 مايو 2019 10:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حملة أمنية لتطهير البؤر الإجرامية فى أبو النمرس

الإثنين، 27 مايو 2019 10:13 ص
حملة أمنية لتطهير البؤر الإجرامية فى أبو النمرس حملة أمنية-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق
شنت مديرية أمن الجيزة، حملة أمنية بمنطقة أبو النمرس، مما أسفر عن ضبط 6 أسلحة نارية غير مرخصة، وتنفيذ 242 حكما قضائيا، بينهم 3 أحكام بالسجن المؤبد. 
 
كما أسفرت الحملة التى أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن ضبط 5 أسلحة بيضاء،  3 هاربين من المراقبة، و10 مسجلين خطر.
 
كما نجح رجال المباحث فى ضبط 8 قضايا مواد مخدرة، تحتوى على 800 جرام حشيش، و290 قرصا مخدرا، و40 جرام  هيروين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق. 
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

تنفيذ 100 أحكام قضائية وفحص 11 مسجل خطر ومشتبه فيه خلال حملة أمنية بمطروح

القبض على 27 تاجر مخدرات وأسلحة وذخائر بحملة أمنية بالقليوبية

ضبط عاطل أثناء ترويجه أقراص ترامادول فى حملة أمنية بالوادى الجديد

ضبط شخص بحوزته 20 طربة حشيش فى حملة أمنية مكبرة بالإسكندرية

حملة أمنية

اسلحة نارية

مواد مخدرة

أبو النمرس


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد إلغائها.. تعرف على تصاريح السفر المجانية بالسكة الحديد فى 11 معلومة

بعد إلغائها.. تعرف على تصاريح السفر المجانية بالسكة الحديد فى 11 معلومة

الرئيس السيسي يهنئ الزمالك بالكونفدرالية.. ويوجه التحية للجماهير

الرئيس السيسي يهنئ الزمالك بالكونفدرالية.. ويوجه التحية للجماهير

جرائم تميم أمام العالم.. تدشين حملة حقوقية كبرى ضد تنظيم الحمدين فى أمريكا.. 120 دعوى قضائية تكشف جرائم النظام القطرى.. التجاوزات شملت الفساد ودعم الإرهاب والاغتصاب والتحرش.. وخبراء يؤكدون أمير قطر مجرم دولى

جرائم تميم أمام العالم.. تدشين حملة حقوقية كبرى ضد تنظيم الحمدين فى أمريكا.. 120 دعوى قضائية تكشف جرائم النظام القطرى.. التجاوزات شملت الفساد ودعم الإرهاب والاغتصاب والتحرش.. وخبراء يؤكدون أمير قطر مجرم دولى

عصام شلتوت يكتب: فاز الزمالك بمغامرة جروس الذى رفض المقامرة.. و"سلاح التلميذ" الجعوانى لم يؤثر فى قلعة ميت عقبة.. مدرب الأبيض لعب بخطة من خارج المنهج أربكت خصمه.. وبركان الثقة المفرطة لم يحدث نهضة لبطل المغرب

عصام شلتوت يكتب: فاز الزمالك بمغامرة جروس الذى رفض المقامرة.. و"سلاح التلميذ" الجعوانى لم يؤثر فى قلعة ميت عقبة.. مدرب الأبيض لعب بخطة من خارج المنهج أربكت خصمه.. وبركان الثقة المفرطة لم يحدث نهضة لبطل المغرب

مرتضى منصور: جروس لم يكن يريد الفوز.. ونصحت اللاعبين بعدم التركيز معه ففزنا

مرتضى منصور: جروس لم يكن يريد الفوز.. ونصحت اللاعبين بعدم التركيز معه ففزنا

قبل نهاية رمضان.. 5 نصائح بسيطة للتخلص من الوزن الزائد

قبل نهاية رمضان.. 5 نصائح بسيطة للتخلص من الوزن الزائد

الرجوع الى أعلى الصفحة