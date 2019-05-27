حملة أمنية لتطهير البؤر الإجرامية فى أبو النمرس

شنت مديرية أمن الجيزة، حملة أمنية بمنطقة أبو النمرس، مما أسفر عن ضبط 6 أسلحة نارية غير مرخصة، وتنفيذ 242 حكما قضائيا، بينهم 3 أحكام بالسجن المؤبد.
كما أسفرت الحملة التى أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن ضبط 5 أسلحة بيضاء، 3 هاربين من المراقبة، و10 مسجلين خطر.
كما نجح رجال المباحث فى ضبط 8 قضايا مواد مخدرة، تحتوى على 800 جرام حشيش، و290 قرصا مخدرا، و40 جرام هيروين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.
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