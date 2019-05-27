حزب فى تايلاند سيبرم اتفاقا للإبقاء على رئيس المجلس العسكرى رئيسا للوزراء

بانكوك (رويترز)

قال عضو فى البرلمان وعضو فى المجلس التنفيذى لحزب موال للجيش فى تايلاند لرويترز، إنه سيبرم اتفاقا، اليوم الاثنين، للحصول على عدد من مقاعد البرلمان يكفى للإبقاء على رئيس المجلس العسكرى الحالى فى منصب رئيس الوزراء المنتخب.

وخاض حزب "بالانج براتشارت" انتخابات فى 24 مارس، متعهدا بانتخاب الجنرال المتقاعد برايوت تشان أوتشا الذى تولى السلطة فى عام 2014.

وقال بوتيبونج بوناكانتا، وهو أحد أعضاء مجلس حزب بالانج براتشارت وعضو فى البرلمان، إن الحزب الذى حصل على ثانى أكبر عدد من المقاعد فى الانتخابات سيدعو رسميا حزبين آخرين أصغر للانضمام لحكومة ائتلافية.

وأضاف "سندعو الحزبين اليوم الاثنين. من المؤكد أننا سنشكل حكومة ائتلافية لها 251 مقعدا على الأقل".