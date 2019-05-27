سوبر كورة
Ads
الإثنين، 27 مايو 2019 04:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

حزب فى تايلاند سيبرم اتفاقا للإبقاء على رئيس المجلس العسكرى رئيسا للوزراء

الإثنين، 27 مايو 2019 03:24 ص
حزب فى تايلاند سيبرم اتفاقا للإبقاء على رئيس المجلس العسكرى رئيسا للوزراء برايوت تشان
بانكوك (رويترز)
إضافة تعليق

قال عضو فى البرلمان وعضو فى المجلس التنفيذى لحزب موال للجيش فى تايلاند لرويترز، إنه سيبرم اتفاقا، اليوم الاثنين، للحصول على عدد من مقاعد البرلمان يكفى للإبقاء على رئيس المجلس العسكرى الحالى فى منصب رئيس الوزراء المنتخب.

 

وخاض حزب "بالانج براتشارت" انتخابات فى 24 مارس، متعهدا بانتخاب الجنرال المتقاعد برايوت تشان أوتشا الذى تولى السلطة فى عام 2014.

 

وقال بوتيبونج بوناكانتا، وهو أحد أعضاء مجلس حزب بالانج براتشارت وعضو فى البرلمان، إن الحزب الذى حصل على ثانى أكبر عدد من المقاعد فى الانتخابات سيدعو رسميا حزبين آخرين أصغر للانضمام لحكومة ائتلافية.

 

وأضاف "سندعو الحزبين اليوم الاثنين. من المؤكد أننا سنشكل حكومة ائتلافية لها 251 مقعدا على الأقل".

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

بالصور.. العالم بعيون الكاميرا.. أوباما يتحمل سهام طفلة كوريا الشمالية.. ووزير الدفاع الأمريكى ينحنى لرقيب قعيد فى أفغانستان.. ومتظاهرو تايلاند يواجهون الجنرال برايوت تشان أوتشا

برايوت تشان

تايلاند

الجنرال برايوت تشان

رئيس وزراء تايلاند

المجلس العسكرى


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
جروس يحتفل مع زوجته بالتتويج بالكونفدرالية فى ملعب برج العرب

جروس يحتفل مع زوجته بالتتويج بالكونفدرالية فى ملعب برج العرب

يوفنتوس يستقر على تعيين ساري مدربا خلفا لأليجري

يوفنتوس يستقر على تعيين ساري مدربا خلفا لأليجري

جروس لـ"اليوم السابع": عقدى ينتهى مع الزمالك أخر الشهر وأهدى الكونفدرالية لمرتضى منصور

جروس لـ"اليوم السابع": عقدى ينتهى مع الزمالك أخر الشهر وأهدى الكونفدرالية لمرتضى منصور

"الأعلى للإعلام" يطالب "القاهرة والناس" بتفريغ حلقة ياسمين الخطيب بـ"شيخ الحارة"

"الأعلى للإعلام" يطالب "القاهرة والناس" بتفريغ حلقة ياسمين الخطيب بـ"شيخ الحارة"

فيديو وصور.. الزمالك يتوج بالكونفدرالية لأول مرة فى تاريخه.. ضربات الترجيح تحسم البطولة بنتيجة 5 / 4.. الأبيض الأفضل فى الشوط الثاني كاملاً ..محمود علاء يحرز هدف من ضربة جزاء ويدخل التاريخ

فيديو وصور.. الزمالك يتوج بالكونفدرالية لأول مرة فى تاريخه.. ضربات الترجيح تحسم البطولة بنتيجة 5 / 4.. الأبيض الأفضل فى الشوط الثاني كاملاً ..محمود علاء يحرز هدف من ضربة جزاء ويدخل التاريخ

الرجوع الى أعلى الصفحة