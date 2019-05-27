سوبر كورة
Ads
الإثنين، 27 مايو 2019 02:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

حزب العمال البريطانى يتجه لدعم استفتاء ثان بعد الفشل فى الانتخابات الأوروبية

الإثنين، 27 مايو 2019 01:43 م
حزب العمال البريطانى يتجه لدعم استفتاء ثان بعد الفشل فى الانتخابات الأوروبية جيريمى كوربين - رئيس حزب العمال
كتبت رباب فتحى
إضافة تعليق
 
قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن حزب العمال يقترب من دعم الاستفتاء الثاني على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، بعد إخفاقات الأحزاب الرئيسية فى الانتخابات البرلمانية الأوروبية التى جعلت الناخبين الراغبين فى البقاء يتخلون عن تأييدهم لحزب العمال ويعطون أصواتهم لصالح الديمقراطيين الأحرار والخضر، المنادين بالبقاء فى التكتل الأوروبى.
 
وقال جيريمى كوربين، رئيس حزب العمال ومستشار حكومة الظل جون ماكدونيل فى أول تصريحات بعد رؤية الحزب يتراجع إلى المركز الثالث بحصوله على 14 % من الأصوات إنه يجب طرح مسألة انسحاب الاتحاد الأوروبى للتصويت العلنى - والتي يمكن أن تسفر عن انتخابات عامة أو استفتاء القول نهائى.
 
ولم يذكر أى منهما  صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي البديلة ، والتي سبق تقديمها كخيار مفضل لإجراء استفتاء ثانٍ.
 
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

زعيم حزب العمال المعارض فى بريطانيا يدعو لإجراء انتخابات عامة أو استفتاء ثان

تقدم حزب العمال الهولندى فى انتخابات البرلمان الأوروبى حسب تقديرات أولية

ماى تناشد حزب العمال دعم "فرصتها الأخيرة" لتسوية قضية "بريكست"

القضاء الجزائرى يرفض طلب الإفراج المؤقت عن أمينة حزب العمال

حزب العمال

جيريمى كوربين

استفتاء بريكست ثان

انتخابات البرلمان الاوروبى


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

"100 مليون صحة" تعلن صرف أدوية جديدة لمرضى فيروس سى.. وحيد دوس: أول علاج مصرى مسجل لعلاج المنتكسين خلال أيام.. والكشف على 36 ألف أجنبى يعيشون بمصر حتى الآن منعا لانتشار العدوى.. والمبادرة مستمرة لنهاية 2019

"100 مليون صحة" تعلن صرف أدوية جديدة لمرضى فيروس سى.. وحيد دوس: أول علاج مصرى مسجل لعلاج المنتكسين خلال أيام.. والكشف على 36 ألف أجنبى يعيشون بمصر حتى الآن منعا لانتشار العدوى.. والمبادرة مستمرة لنهاية 2019

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 27 - 5 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 27 - 5 - 2019 والقنوات الناقلة

مجدد ومبتكر وبيشجع الموظفين.. صفات تؤهل مواليد الجوزاء لمنصب مدير

مجدد ومبتكر وبيشجع الموظفين.. صفات تؤهل مواليد الجوزاء لمنصب مدير

الرجوع الى أعلى الصفحة