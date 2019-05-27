حزب العمال البريطانى يتجه لدعم استفتاء ثان بعد الفشل فى الانتخابات الأوروبية

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن حزب العمال يقترب من دعم الاستفتاء الثاني على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، بعد إخفاقات الأحزاب الرئيسية فى الانتخابات البرلمانية الأوروبية التى جعلت الناخبين الراغبين فى البقاء يتخلون عن تأييدهم لحزب العمال ويعطون أصواتهم لصالح الديمقراطيين الأحرار والخضر، المنادين بالبقاء فى التكتل الأوروبى.

وقال جيريمى كوربين، رئيس حزب العمال ومستشار حكومة الظل جون ماكدونيل فى أول تصريحات بعد رؤية الحزب يتراجع إلى المركز الثالث بحصوله على 14 % من الأصوات إنه يجب طرح مسألة انسحاب الاتحاد الأوروبى للتصويت العلنى - والتي يمكن أن تسفر عن انتخابات عامة أو استفتاء القول نهائى.

ولم يذكر أى منهما صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي البديلة ، والتي سبق تقديمها كخيار مفضل لإجراء استفتاء ثانٍ.