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حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق لحيازتهم 3 كيلو بانجو بقصد الاتجار فى سوهاج

الإثنين، 27 مايو 2019 04:32 م
حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق لحيازتهم 3 كيلو بانجو بقصد الاتجار فى سوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
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قررت النيابة العامة بالمراغة حبس 3 أشخاص تم ضبطهم وبحوزتهم 3 كيلو جرامات من مادة البانجو المخدر، وكمية من مخدر الحشيش وذلك بقصد الإتجار ، ومبلغ مالى 4 أيام على ذمة التحقيق.

ترجع الواقعة إلى ورود معلومات أكدتها التحريات الإلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع جنوب الصعيد، بشأن جلب 3 عاطلين كمية من المواد المخدرة (بانجو وحشيش) تمهيدا لتوزيعها على راغبى الكيف فى عيد الفطر.

وعلى الفور شكلت الإدارة فريق بحث، واستصدرت إذنا من النيابة بضبطهم وبحوزتهم 71 لفافة من نبات البانجو المخدر، يبلغ وزنها 3 كيلو جرامات تقريبا، و15 لفافة سولفان صغيرة الحجم من الحشيش، و700 جنيه، وسلاح أبيض (مطواه قرن غزال) و3 هواتف محمولة.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه عملية الضبط، وتحريات الأجهزة الأمنية، اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وبأن المواد المخدرة بقصد الاتجار وتوزيعها على راغبى الكيف فى العيد، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف للاتصال بالعملاء، فتم التحفظ على على المتهمين والمضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.


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مكافحة المخدرات

جنوب الصعيد

بانجو

حشيش


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