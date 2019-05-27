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حبس كوافيرة متهمة بتزوير مستندات رسمية للاستيلاء على أملاك الغير بالجيزة

الإثنين، 27 مايو 2019 01:57 م
حبس كوافيرة متهمة بتزوير مستندات رسمية للاستيلاء على أملاك الغير بالجيزة أوراق مزورة-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس "تغريد.أ" كوافيرة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بتزوير مستندات رسمية، وطلبت تحريات مباحث الأموال العامة حول الواقعة.
 
كشفت التحقيقات، أن المتهمة " تغريد.أ" صاحبة محل كوافير، زورت المحررات الرسمية المتمثلة فى التوكيلات الخاصة بالأراضى والعقارات، للملاك المقيمين خارج البلاد، والتى تحمل أختام شعار الدول المقلدة.
 
 
تمكن رجال المباحث من القبض عليها، أمام مكتب توثيق الجيزة، وبحوزتها توكيل مزور منسوب صدوره إلى مكتب توثيق الجيزة، يحمل خاتم شعار الدولة، مقلد، ببيع شقة كائنة بحي البشائر 6 أكتوبر لنفسها من "عدنان. م .ج" يحمل جنسية دولة عربية، مقابل مبلغ 800 ألف جنيه.
 
وضبط بحوزة المتهمة شهادة مزورة منسوب صدورها لمكتب توثيق الجيزة، مدون بها بيانات التوكيل، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، فتم إحالتها إلى النيابة للتحقيق. 
 

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