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حبس عاطل فى قليوب 4 أيام لتحويل مسكنه إلى وكر لتجارة السلاح

الإثنين، 27 مايو 2019 12:57 م
حبس عاطل فى قليوب 4 أيام لتحويل مسكنه إلى وكر لتجارة السلاح حبس - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
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أمرت نيابة قليوب بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، لتحويله مسكنه إلى وكر لتجارة الأسلحة والذخائر، وترويجها فى أوساط المجرمين وأصحاب السوابق.
 
كانت معلومات سرية قد وردت للواء هشام سليم، مدير إدارة البحث الجنائى، تفيد باتخاذ عاطل مسكنه وكرا لتجارة الأسلحة والذخائر، وبناء على تحريات مسبقة وإذن من النيابة تمكن المقدم أحمد عبد المنعم، رئيس مباحث قليوب، من ضبط المتهم "أحمد. ر. ا"، عاطل وسبق اتهامه فى 10 قضايا سرقة ومخدرات وآداب عامة وشروع فى قتل، ومسجل شقى خطر تحت رقم 1912 فئة (ب) مخدرات.
 
بتفتيش مسكن المتهم عُثر به على بندقيتى خرطوش ماركة "شوت جن"، وطبنجة عيار 9 ملليمترات ماركة براوننج مطموسة الأرقام، و4 خزائن طبنجة، و2 فرد خرطوش محلى الصنع، و3 خزائن آلية، و100 طلقة عيار 9 ملليمترات، و105 طلقات خرطوش عيار 12 ملليمترا، و700 طلقة آلية عيار 39 × 7.62، ومبلغ مالى قدره 1500 جنيه. وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته الأسلحة والذخائر بقصد الاتجار، وبأن المبلغ المالى من متحصلات تجارته.
 
وفى سياق آخر، تمكنت أجهزة الأمن فى القناطر من ضبط "سلامة. س. ا"، وشهرته زنجر، عاطل، وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" محلى الصنع، وطلقتان من العيار نفسه، وكمية من مخدر الحشيش تبلغ نصف كيلو جراما، و115 جنيها وهاتفا محمولا، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المضبوطة بقصد الاتجار، وبأن السلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى من حصيلة البيع.
 
 

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