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حبس المتهمين بقتل عامل فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالوراق

الإثنين، 27 مايو 2019 04:09 م
حبس المتهمين بقتل عامل فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالوراق محكمة-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس المتهمين فى واقعة مقتل عامل خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بمنطقة الوراق، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها، وطلبت تقرير الصفة تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة.
 
كان عامل لقى مصرعه، فى مشاجرة مساء أمس الأحد بمنطقة الوراق، وتمكن رجال المباحث من ضبط الجناة ، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.
 
تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة الوراق، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص، بسبب خلافات بينهم، مما أسفر عن مقتل عامل نتيجة إصابته بطعنة نافذة بسلاح أبيض ، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، تمهيدا لإخطار النيابة للتحقيق.
 
 
 
 

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