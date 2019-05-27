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حالة الطقس اليوم الإثنين 27/5/2019 فى مصر والدول العربية

الإثنين، 27 مايو 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الإثنين 27/5/2019 فى مصر والدول العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الاثنين  ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا .

 

 حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا،  والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 30 درجة.

الطقس فى الأردن 

نهاراً: لا تغير ملحوظ على درجات الحرارة نتيجة لإستمرار تراجع الكتلة الحارة المؤثر على المملكة، لكن تستمر أعلى من معدلاتها لمثل هذ العام بحدود 2-4 درجات مئوية، وتستمر الأجواء أكثر اعتدالاً في المناطق الجبلية مقارنة بالفترة الماضية، في حين تستمر حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة وبشكل لافت في المناطق الصحراوية الجنوبية والشرقية، وتستمر السُحب المتوسطة والعالية بالظهورعلى أجزاء من شرق وجنوب وشمال المملكة مع فرصة لزخات خفيفة من المطر فيها، وتكون الرياح متغيرة الاتجاهات خفيفة إلى مُعتدلة السرعة. 

وفي خليج العقبة، الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم)، و درجة حرارة سطح مياه البحر: 23 درجة مئوية 

ليلاً: تعاود درجات الحرارة ارتفاعها مقارنة بالفترة الماضية، مع بقاء الأجواء مُعتدلة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق الصحراوية الشرقية والجنوبية. 

 

الطقس فى فلسطين 

 يطرأ إرتفاع طفيف لللغاية على درجات الحرارة مع بقاء الحرارة حول معدلاتها السنوية العام أو اكثر بقليل ويسود جو حار نسبي في ساعات الظهيرة في المناطق الجبلية وجو حار في المناطق السهلية وحار جداً في الأغوار، و مع ساعات الليل والفجر الباكر يسود جو منعش بشكل كبير ، والرياح تكون غربية الى شمالية غربية.

 


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