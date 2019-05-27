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حاكم مصرف لبنان : "إشارات إيجابية" فى إصلاحات الموازنة وقطاع الكهرباء

الإثنين، 27 مايو 2019 10:33 ص
حاكم مصرف لبنان : "إشارات إيجابية" فى إصلاحات الموازنة وقطاع الكهرباء رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي
رويترز
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 قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي اليوم الاثنين بعد اجتماعه مع الرئيس ميشال عون إن الإصلاحات في الميزانية الحكومية اللبنانية وقطاع الكهرباء "إشارات إيجابية" وفقا لما ذكرته وسائل إعلام لبنانية.

وقال سلامة "الاستقرار مستمر في الليرة والسوق المالية" وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام.

ومن المتوقع أن تُكمل الحكومة مناقشاتها بشأن الميزانية الحكومية لعام 2019 اليوم في جلسة يترأسها عون، بعد وضع اللمسات النهائية على الخطة على مستوى مجلس الوزراء يوم الجمعة. وستُحال الميزانية بعد ذلك إلى البرلمان.

والليرة اللبنانية مربوطة بالدولار عند مستواها الحالي منذ أكثر من عشرين عاما.

 


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