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جهاز القاهرة الجديدة: مهلة 45 يوماً لأصحاب الوحدات المخالفة لرد الشىء لأصله أو سحبها

الإثنين، 27 مايو 2019 11:03 ص
جهاز القاهرة الجديدة: مهلة 45 يوماً لأصحاب الوحدات المخالفة لرد الشىء لأصله أو سحبها مدن جديدة _ أرشيفية
كتب أحمد حسن
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أكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم منح مهلة 45 يوماً من تاريخ الإعلان، لأصحاب الوحدات السكنية المخالفة للنشاط المخصص لها بالمدينة، لرد الشيء إلى أصله وإزالة أسباب المخالفة، وذلك قبل تنفيذ قرارات سحب واسترداد تلك الوحدات.

وأضاف رئيس الجهاز أنه سبق وأصدر جهاز مدينة القاهرة الجديدة، عدد (171) قراراً بسحب واسترداد الوحدات السكنية المخالفة بالحي الثالث بالتجمع الخامس بالمدينة طبقاً للقانون، وتم منح تلك المهلة لإنهاء الإجراءات الأمنية اللازمة لذلك، أو إعادة الشيء لأصله من قبل أصحاب الوحدات المخالفة.

وقال رئيس الجهازإن ذلك يأتي تأكيداً للخطوات الجادة التي يتخذها جهاز المدينة تجاه المخالفات المتعلقة بتحويل الوحدات السكنية إلى محلات تجارية أو غير ذلك.

 


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