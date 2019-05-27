جامعة بنها : مد فترة التقدم لشغل وظيفة مدير أكاديمي لفرع العبور لمدة 15 يوما

وأوضحت الجامعة ، فى بيان صحفى ، أن الشروط التي لابد من توافرها في المتقدمين هي، أن يكون أستاذاً أو أستاذ مساعد بالجامعة، وأن يكون لديه خبرة سابقة في العمل بالبرامج بنظام الساعات المعتمدة، ولديه إجادة تامة لإحدى اللغات الأجنبية، وأن يكون لدية الخبرة الكافية والمقدرة على التواصل مع الجامعات الأجنبية، وأن يكون لديه خبرة إدارية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.