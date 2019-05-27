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جامعة بنها : مد فترة التقدم لشغل وظيفة مدير أكاديمي لفرع العبور لمدة 15 يوما

الإثنين، 27 مايو 2019 05:45 م
جامعة بنها : مد فترة التقدم لشغل وظيفة مدير أكاديمي لفرع العبور لمدة 15 يوما جامعة بنها - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم
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أعلنت جامعة بنها برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، عن مد فترة التقدم لشغل وظيفة مدير أكاديمي لفرع الجامعة بالعبور، لمدة خمسة عشر يوما اعتباراً من يوم الأحد الموافق 26/5/2019، وذلك لإتاحة الفرصة للمزيد من أعضاء هيئة التدريس الراغبين في شغل الوظيفة للتقدم، على أن يتوافر به مجموعة من الشروط.

وأوضحت الجامعة ، فى بيان صحفى ، أن الشروط التي لابد من توافرها في المتقدمين هي، أن يكون أستاذاً أو أستاذ مساعد بالجامعة، وأن يكون لديه خبرة سابقة في العمل بالبرامج بنظام الساعات المعتمدة، ولديه إجادة تامة لإحدى اللغات الأجنبية، وأن يكون لدية الخبرة الكافية والمقدرة على التواصل مع الجامعات الأجنبية، وأن يكون لديه خبرة إدارية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

 

 

 


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