جامبيا تصدر أحكاما ضد عسكريين بعد محاولة انقلاب

رويترز

قالت محكمة عسكرية في جامبيا، إنها أصدرت أحكاما بالسجن على ثمانية عسكريين سابقين اليوم الاثنين، لتخطيطهم للإطاحة برئيس البلاد أداما بارو في عام 2017 بمساعده سلفه المخلوع يحيى جامع.

وكان هؤلاء العسكريون تحت قيادة مساعد عسكري سابق للرئيس السابق جامع الذي حكم البلاد لنحو 22 عاما قبل خسارته في انتخابات جرت في أواخر عام 2016 أمام بارو. ورفض جامع حينئذ التنحي.

وأدين العسكريون، الذين لم يقروا بذنبهم، بارتكاب تسع جرائم منها الخيانة لتآمرهم من أجل اعتقال وزراء ومسؤولين بالجيش ومهاجمة قوة دولية كانت تشكلت في جامبيا لحفظ النظام بعد إجبار جامع على التنحي.

وصدرت أحكام ضد سبعة من العسكريين بالسجن لمدة تسع سنوات بينما حُكم على الثامن بالسجن لثلاثة أعوام.

وقالت المحكمة العسكرية إن الثمانية كانوا على اتصال مع جامع عبر تطبيق واتس آب الذي ناقشوا عبره الهجوم على قوات بأنحاء البلاد في مناطق كانت تُعتبر موالية للرئيس السابق.

وتقول منظمات حقوق الإنسان والحكومة الحالية إن سنوات حكم جامع شهدت انتهاكات حقوقية وفسادا ماليا وهو ما ينفيه جامع.