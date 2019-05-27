سوبر كورة
Ads
الإثنين، 27 مايو 2019 11:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

جامبيا تصدر أحكاما ضد عسكريين بعد محاولة انقلاب

الإثنين، 27 مايو 2019 11:08 م
جامبيا تصدر أحكاما ضد عسكريين بعد محاولة انقلاب رئيس جامبيا أداما بارو
رويترز
إضافة تعليق

قالت محكمة عسكرية في جامبيا، إنها أصدرت أحكاما بالسجن على ثمانية عسكريين سابقين اليوم الاثنين، لتخطيطهم للإطاحة برئيس البلاد أداما بارو في عام 2017 بمساعده سلفه المخلوع يحيى جامع.

 

وكان هؤلاء العسكريون تحت قيادة مساعد عسكري سابق للرئيس السابق جامع الذي حكم البلاد لنحو 22 عاما قبل خسارته في انتخابات جرت في أواخر عام 2016 أمام بارو. ورفض جامع حينئذ التنحي.

 

وأدين العسكريون، الذين لم يقروا بذنبهم، بارتكاب تسع جرائم منها الخيانة لتآمرهم من أجل اعتقال وزراء ومسؤولين بالجيش ومهاجمة قوة دولية كانت تشكلت في جامبيا لحفظ النظام بعد إجبار جامع على التنحي.

 

وصدرت أحكام ضد سبعة من العسكريين بالسجن لمدة تسع سنوات بينما حُكم على الثامن بالسجن لثلاثة أعوام.

 

وقالت المحكمة العسكرية إن الثمانية كانوا على اتصال مع جامع عبر تطبيق واتس آب الذي ناقشوا عبره الهجوم على قوات بأنحاء البلاد في مناطق كانت تُعتبر موالية للرئيس السابق.

 

وتقول منظمات حقوق الإنسان والحكومة الحالية إن سنوات حكم جامع شهدت انتهاكات حقوقية وفسادا ماليا وهو ما ينفيه جامع.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

وزير عدل جامبيا: الرئيس السابق سرق 362 مليون دولار على الأقل

الرئيس السيسي يستقبل رئيس جامبيا لبحث التطورات الإقليمية

فرنسا تمنح جامبيا مساعدات مالية قدرها 30 مليون يورو بهدف دعم الاستقرار بها

شاهد.. مخططات تنظيم الحمدين فى جامبيا وجعلها معسكرات لتدريب الإرهابيين

شاهد.. قطر تغرى مسئولى جامبيا بـ10 ملايين ريال لتنفيذ أوامرها

الجزائر تسقط فى فخ التعادل أمام جامبيا فى تصفيات أمم أفريقيا.. فيديو

جامبيا

أداما بارو

رئيس جامبيا

انقلاب

عسكريون

محاولة انقلاب

فساد


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هل يشارك كين أمام ليفربول فى نهائى دورى أبطال أوروبا.. بوكيتينو يجيب

هل يشارك كين أمام ليفربول فى نهائى دورى أبطال أوروبا.. بوكيتينو يجيب

فى ذكرى ميلادها الـ 88.. فاتن حمامة تقول لـ شادية: أنا أطول منك.. وتؤكد: زكى رستم صفعنى فبكيت.. ولم أكتشف عمر الشريف.. وابنتى نادية وضعوا لها "منوم" من غير ما أعرف فغضبت.. وهشام سليم ضرب زميله فى امبراطورية ميم

فى ذكرى ميلادها الـ 88.. فاتن حمامة تقول لـ شادية: أنا أطول منك.. وتؤكد: زكى رستم صفعنى فبكيت.. ولم أكتشف عمر الشريف.. وابنتى نادية وضعوا لها "منوم" من غير ما أعرف فغضبت.. وهشام سليم ضرب زميله فى امبراطورية ميم

العالم الخفى.. الملائكة والسيدة مريم (4) .. أهل العذراء يهاجمونها.. والمفسرون يختلفون فى معنى «أخت هارون».. ورأى ضعيف: كانت أخت سيدنا موسى.. ما قصة راعى البقر الواردة فى تفسير ابن كثير

العالم الخفى.. الملائكة والسيدة مريم (4) .. أهل العذراء يهاجمونها.. والمفسرون يختلفون فى معنى «أخت هارون».. ورأى ضعيف: كانت أخت سيدنا موسى.. ما قصة راعى البقر الواردة فى تفسير ابن كثير

الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ22 بشهر رمضان المعظم

الرجوع الى أعلى الصفحة