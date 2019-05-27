توقعات بخفض الدولار الجمركى لـ15جنيهًا مع تراجع العملة الأمريكية بالبنوك

كتب - أحمد يعقوب

قال مسؤول حكومى، اليوم الاثنين، إنه من المتوقع أن يتم خفض سعر الدولار الجمركى للسلع الأساسية إلى 15 جنيهًا للدولار مع بداية الشهر المقبل، يونيو 2019، من مستواه الحالى البالغ 16 جنيهًا، وذلك بسبب تراجع السعر بالبنوك خلال الشهور الـ5 الماضية.

وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن سعر الدولار الجمركى يخضع لسعر الصرف المعلن من البنك المركزى، ويساهم فى زيادة حصيلة الضريبة على القيمة المضافة للسلع الاستفزازية والترفيهية، ويتم مراجعة السعر بشكل دورى، كل شهر، وإعلانه مع بداية الشهر الميلادى.

ويعرف الدولار الجمركى، بأنه السعر الذى يتم احتساب تقديرات نسبة الرسوم الجمركية والضرائب الخاصة بواردات السلع من الخارج، وهو السعر الذى يتغير يوميًا وفقًا لأسعار تداول الدولار بالبنوك، حيث كانت هناك مطالب من الشركات والمستوردين للسلع بتثبيت سعر الدولار الجمركى لمنع التذبذب الخاص بأسعار السلع المستوردة من الخارج وحسابات تلك الشركات وربحيتها.

ويبلغ سعر الدولار بالبنوك، وفقًا لمتوسط أسعار البنك المركزى المصرى 16.81 جنيه للدولار، للشراء، فى حين يبلغ سعر البيع 16.91 جنيه للدولار.

ومع بداية شهر مايو 2019، قررت وزارة المالية، تثبيت سعر الدولار الجمركي على معدلاته الحالية 16 جنيهًا، بالنسبة للسلع الإستراتيجية والضرورية وغيرها من السلع الواردة بجدول التعريفة الجمركية والأجزاء والمكونات الأجنبية الواردة من الخارج للمصانع سواء التى تخضع لأحكام المادة السادسة من القرار الجمهورى رقم 419 لسنة 2018 أو يتم إخضاعها لبند المنتج الكامل وفقا للقاعدة 2/أ من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق، وتم تحديد سعر الدولار الجمركى 17.5913 جنيه، للسلع غير الأساسية.