توريد 480 ألف 522 طن قمح لشون وصوامع بـ 3 محافظات

المحافظات – محمد سليمان - ناصر جودة _محمد فتحى

وردت ثلاث محافظات وهى كفر الشيخ والبحيرة والمنوفية، اليوم الاثنين، 480 ألف 522 طن قمح للشون والصوامع.

أعلن اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة أن إجمالى كمية الاقماح التى تم توريدها للشون والصوامع بنطاق المحافظة بلغت 220 ألف طن قم، مضيفا أن المساحة المنزرعة بالقمح بنطاق المحافظة تقدر ب 355659 فدان .

ووجه محافظ البحيرةفى بيان القيادات التنفيذية بمتابعة اعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين .

كما شدد على ضرورة التحقق من جودة الاقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع خلال عمليات التوريد .

وفى كفر الشيخ صرح عادل الهابط ،مساعد وكيل وزارة التموين والمتحدث الرسمى للمديرية بأن إجمالى ما تم توريده من الأقماح المحلية منذ بداية الموسم الحالى فى 15 أبريل وحتى صباح يوم الاثنين ،124 ألف و399 طن و 36 كجم ،ويتم الاستلام من خلال 23 منفذ تابعة للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأضاف الهابط ،هناك متابعة من معالى المحافظ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية حيث تم تشكيل لجنة برئاسة المحاسب عماد عبد الغنى حبيب و،كيل وزارة التموين ،لمتابعة تلك المنافذ خلال موسم التوريد والمرور عليها ، وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات الدكتور إسماعيل طه ،محافظ كفر الشيخ؛ حيث شدد سيادته على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل الاستاذ الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية.

كما أعلن المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بالمنوفية، بأن إجمالى ما تم توريده من محصول القمح موسم 2019 من بداية موسم التوريد حتى اليوم 136الف 123طن قمح ،مؤكداً على أن عملية توريد القمح مستمرة حتى الإنتهاء من موسم الحصاد.

وأكد الجمال على تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام وتذليل العقبات التى تعوق عمليات التوريد، مشيراً إلى المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات إستلام القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة .

وشدد الجمال على ضرورة الالتزام بضوابط التوريد وفقاً للقواعد والإشتراطات اللازمة للحفاظ على سلامة المحصول بإعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة للدولة والحفاظ عليه يعتبر أمن قومي.