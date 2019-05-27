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توريد 166 ألف طن قمح لصوامع وشون الدقهلية

الإثنين، 27 مايو 2019 12:57 ص
توريد 166 ألف طن قمح لصوامع وشون الدقهلية الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية: شريف الديب - سارة الباز
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أكد الدكتور كمال شاروبيم ،  محافظ الدقهلية، انتظام حركة توريد محصول القمح، و تم استلام165 ألف و960 طن بالصوامع والشون على مستوى المحافظة حتى مساء الأحد. 
 
وشدد شاروبيم  ، على ضرورة تيسيير إجراءات استلام القمح من المزارعين والفلاحين والموردين وتسهيل حركة التسليم بما يضمن انسياب عملية التوريد ، مضيفا ، أنه لابد من التأكد من جودة الأقماح ومتابعة حالة التخزين بالصوامع والشون ، قائلا :  نستهدف استلام 230 ألف طن قمح هذا الموسم على الأقل وفقا لمتوسط انتاجية المساحة المزروعة .
 
ومن جهته أكد السيد دايرة  ،وكيل وزارة التموين بالدقهلية على انتظام عملية توريد القمح من المزارعين بالتعاون مع الأجهزة المعنية من كافة المديريات إلى شون وصوامع الدقهلية البالغ عددها 20 شونة و43 صومعة و5 هناجر تابعة للبنك الزراعي المصري وشركة مطاحن شرق الدلتا والشركة المصرية القابضة للصوامع .
 
 

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