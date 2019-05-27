تنفيذ 58 حكما قضائيا وتحرير 1600 مخالفة فى حملات أمنية موسعة بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

نظمت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية موسعة استهدفت شارع مستشفى الصدر فى حى العمرانية، بمشاركة ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ورجال المرور، وإدارة شرطة المرافق.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 58 حكما قضائيا، وضبط عدد من المسجلين خطرا، وقضايا مخدرات، إضافة إلى تحرير عدد من المخالفات المرورية، و156 مخالفة تعدٍّ وإشغال طريق، واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين والمخالفات المضبوطة.

وفى سياق متصل، نظمت مديرية الأمن حملات عديدة استهدفت إعادة الانضباط إلى الميادين والشوارع فى مدينة 6 أكتوبر، وأحياء بولاق الدكرور والدقى والعجوزة والهرم، وأسفرت عن تحرير 1520 مخالفة إشغال طريق.