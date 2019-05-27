تنفيذ 41 حكما قضائيا وإزالة عشرات الإشغالات بالطالبية

كتب بهجت أبو ضيف

واصلت مديرية أمن الجيزة، حملاتها الأمنية، لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وضبط الخارجين عن القانون، وأسفرت حملة بشارع عثمان محرم بالطالبية، عن تنفيذ 41 حكما قضائيا، وضبط قضيتين مخدرات، و3 أسلحة نارية وبيضاء.

كما تمكن رجال المباحث من إزالة ورفع 386 مخالفة تعدى وإشغال طريق، ورفع أطنان من القمامة.

وأسفرت حملة لضباط شرطة المرافق بالجيزة، استهدفت عدد من الشوارع بالطالبية، عن إزالة 442 حالة تعدى وإشغال طريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.