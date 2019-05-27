تنعقد على مدار يومين.. تعرف على القضايا المطروحة فى قمم مكة

كتب- هاشم الفخرانى

تستضيف مكة المكرمة، 3 قمم، يومى الخميس والجمعة القادمين، هم القمة العربية الطارئة التى دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وكذلك القمة الخليجية، والقمة الإسلامية، وذلك على مدار يومين، لمناقشة العديد من الملفات والتحديات التى تواجه منطقة الشرق الأوسط .

يوم الخميس المقبل الموافق 30 مايو سيشهد قمتين فى يوم واحد، القمة الأولى وهى القمة العربية الطارئة التى دعا اليها الملك سلمان بن عبد العزيز، والثانية هى القمة الخليجية لبحث العديد من القضايا ومنها تداعيات الهجوم على سفن تجارية فى مياه عمان، وهجوم الحوثى على محطتى ضخ تابعتين لشركة ارامكو، وتعزيز الامن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، بحضور الدول الاعضاء بمجلس التعاون الخليجى وجامعة الدول العربية.

ويوم 31 مايو ستعقد القمة الخليجية بحضور ممثلين عن 27 دولة، حيث تبحث القمة تطورات القضية الفلسطينية، وتعزيز وحدة الدول الأعضاء، وتحقيق الاستقرار والازدهار.