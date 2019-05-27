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تكريم ضحايا أمريكا طوال 200 سنة.. 7معلومات مهمة عن يوم الذكرى (27 مايو)

الإثنين، 27 مايو 2019 10:09 ص
تكريم ضحايا أمريكا طوال 200 سنة.. 7معلومات مهمة عن يوم الذكرى (27 مايو) يوم الذكرى فى الولايات المتحدة
كتبت ريم عبد الحميد
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يحتفل الأمريكيون، اليوم الاثنين، بـ"يوم الذكرى"، وهو عطلة رسمية فى الولايات المتحدة، لتذكر وتكريم قتلى العمليات العسكرية خلال الخدمة فى القوات المسلحة.
 
تمثل تلك المناسبة حدثا سياسيا واجتماعيا مهما فى الولايات المتحدة الأمريكية، ويحتفل به ملايين الناس على امتداد البلاد، وفيما يلى نستعرض أهم 7 معلومات عن اليوم:
 
1- يحتفل الأمريكيون بيوم الذكرى فى الاثنين الأخير من شهر مايو كل عام.
2- اليوم مخصص للاحتفال بمن سقطوا أثناء الخدمة فى القوات المسلحة طوال مائتى عام.
3- بدأ الاحتفال فى الأساس لتكريم قتلى الحرب الأهلية، ثم أصبح يوما عاما، لتكريم قتلى القوات المسلحة بعد الحرب العالمية الأولى.
4- كان يُحتفل باليوم فى 30 مايو بدءا من العام 1868 حتى 1971.
5- يعتبر يوم الذكرى بداية غير رسمية لعطلة الصيف فى الولايات المتحدة، بينما يُمثل يوم العمال الذى يتم الاحتفال به فى الاثنين الأول من سبتمبر نهايتها.
6- يواكب يوم الذكرى هذا العام اليوم الاثنين 27 مايو.
7- خلال هذا اليوم يزور كثيرون من الناس المقابر والنصب التذكارية، لتكريم المقتولين خلال الخدمة العسكرية.
 
 
 

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