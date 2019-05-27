سوبر كورة
Ads
الإثنين، 27 مايو 2019 03:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تقرير حكومى: تحصين 3.296 مليون طائر ضد إنفلونزا الطيور

الإثنين، 27 مايو 2019 03:00 ص
تقرير حكومى: تحصين 3.296 مليون طائر ضد إنفلونزا الطيور تحصين الطيور - أرشيفية
كتب عز النوبى
إضافة تعليق

قال تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بشأن تحصين الطيور ضد مرض إنفلونزا الطيور، والتى قام بها أطباء الادارة المركزية للطب الوقائى، أسفرت عن تحصين 1,161,898 طائر للمزارع وتحصين 2,135,821 قطاع الأهالى خلال شهر إبريل الماضى.

وأضاف التقرير، أن الهيئة ممثلة فى الإدارة المركزية للطب الوقائى تتولى من جانبها إصدار شهادات الأمــان الحيوى للمزارع التى يتم التأكد من مطابقتها لشروط الأمان الحيـــوى وبلغ إجمالـى عدد المزارع التى تم معاينتها (1054) مزرعة خلال نفس الفترة.

 وأوضح تقرير الإدارة المركزية للطب الوقائى، الذى حصل" اليوم السابع "، عليه أن إجمالى عدد تصاريح نقل الطيور الصادرة من الإدارات البيطرية التى تتبع المديريات البيطرية بالمحافظات ( 94673) تصريح وبلغ إجمالى عدد الطيور المنقولة بين المديريات (2,135,821) طائر.

وتابع التقرير، أن الهيئة تبذل قصار جهدها من أجل النهوض بالثروة الحيوانية و تنمية الثــــروة الحيوانيـــة والثروة الداجنة عن طريق مكافحة الأمراض المستوطنة والتصدى للأمراض الوافدة، وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال الإدارة المركزية للطب الوقائى بتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بمكافحة مرض إنفلونزا الطيور والتى تهدف الى السيطرة على المرض، وذلك من خلال إجراءات التقصى الوبائى النشط الذى يتم فى جميع محافظات الجمهورية وفى أسواق بيع الطيور.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

تحصين 2.245 مليون رأس ماشية ضد 5 أمراض وبائية خلال 30 يوما

محافظ بني سويف: تحصين 95% من المستهدف الكلى من الماشية ضد أمراض الجلد العقدى والجدرى

"بيطرى الجيزة": تحصين 3 آلاف كلب مرخص ضد السعار منذ بداية العام

الطب البيطرى بالدقهلية: برامج تحصين دورية ضد الأمراض الوبائية

لجان بيطرية مكثفة لتسجيل وترقيم الأبقار والجاموس لمعرفة موقفها من التحصين

تحصين الدواجن

الدواجن

الطب الوقائى

الامراض الوبائية

التقصى الوبائى


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
جروس يحتفل مع زوجته بالتتويج بالكونفدرالية فى ملعب برج العرب

جروس يحتفل مع زوجته بالتتويج بالكونفدرالية فى ملعب برج العرب

يوفنتوس يستقر على تعيين ساري مدربا خلفا لأليجري

يوفنتوس يستقر على تعيين ساري مدربا خلفا لأليجري

جروس لـ"اليوم السابع": عقدى ينتهى مع الزمالك أخر الشهر وأهدى الكونفدرالية لمرتضى منصور

جروس لـ"اليوم السابع": عقدى ينتهى مع الزمالك أخر الشهر وأهدى الكونفدرالية لمرتضى منصور

"الأعلى للإعلام" يطالب "القاهرة والناس" بتفريغ حلقة ياسمين الخطيب بـ"شيخ الحارة"

"الأعلى للإعلام" يطالب "القاهرة والناس" بتفريغ حلقة ياسمين الخطيب بـ"شيخ الحارة"

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الثانية عشرة.. لوبان تعلن فوزها على حزب الرئيس الفرنسى بالانتخابات الأوروبية.. تصدع منازل جراء زلزال بقوة 8 درجات فى بيرو.. مصرع شخصين جراء إعصار ضرب ولاية أوكلاهوما

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الثانية عشرة.. لوبان تعلن فوزها على حزب الرئيس الفرنسى بالانتخابات الأوروبية.. تصدع منازل جراء زلزال بقوة 8 درجات فى بيرو.. مصرع شخصين جراء إعصار ضرب ولاية أوكلاهوما

فيديو وصور.. الزمالك يتوج بالكونفدرالية لأول مرة فى تاريخه.. ضربات الترجيح تحسم البطولة بنتيجة 5 / 4.. الأبيض الأفضل فى الشوط الثاني كاملاً ..محمود علاء يحرز هدف من ضربة جزاء ويدخل التاريخ

فيديو وصور.. الزمالك يتوج بالكونفدرالية لأول مرة فى تاريخه.. ضربات الترجيح تحسم البطولة بنتيجة 5 / 4.. الأبيض الأفضل فى الشوط الثاني كاملاً ..محمود علاء يحرز هدف من ضربة جزاء ويدخل التاريخ

الرجوع الى أعلى الصفحة