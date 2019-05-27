تعيين الدكتور عبد القادر الكيلانى وكيلا لوزارة الصحة بالغربية.. تعرف على خطته

الغربية - مصطفى عادل

قال الدكتور عبد القادر الكيلانى وكيل وزارة الصحة بالغربية، عقب صدور قرار بتعيينة وكيلا لوزارة الصحة بالمحافظة، خلفاً للدكتور محمد شرشر، أن من أهم أولوياته خلال الفترة القادمة، هى النهوض بالمستشفيات وتوزيع الأطباء، وسرعة الانتهاء من المستشفيات الجارى العمل بها، مثل "مستشفى محلة مرحوم، وصدر بسيون وطنطا الجديدة، وصدر المحلة، والسنطة وإعادة تطوير المبنى القديم لمستشفى سمنود بعد افتتاح المبنى الجديد العام الماضى".

وأضاف الكيلانى للـ "اليوم السابع" أنه سيتدخل لدى الوزارة لسرعة فرش مستشفى صدر بسيون بالإجهزة الطبية والغير طبية، وزيادة الاعتمادات لمستشفى السنطة للانتهاء منها، مشيرا أن الفترة القادمة ستشهد إجراء أعمال صيانة للأجهزة والمعدات الطبية وتكهين التى لا يمكن إصلاحها وشراء أجهزة جديد.

وقد صدر قرار بتعيين الدكتور عبد القادر الكيلانى وكيل لوزاره الصحة بمحافظة الغربية، خلفا للدكتور محمد شرشر لبلوغه السن القانونيه للمعاش.

كان الدكتور عبدالقادر الكيلانى قد تم تكليفه بالعمل وكيلا لمديريه الصحة بالمحافظة، نائبا للدكتور محمد شرشر، وبعد بلوغ الدكتور محمد شرشر سن التقاعد، تم تصعيد " الكيلاني" لمنصب وكيل الوزاره.