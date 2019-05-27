"تعليم الفيوم": 100% من المدارس أدت امتحان "أولى ثانوى" إلكترونيًا

الفيوم رباب الجالي

صرح محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم، أنه تابع امتحان مادة الفلسفة والمنطق للصف الأول الثانوي العام بالفيوم، وذلك فى إطار النظام التعليمى الجديد، وذلك للوقوف على مدى انضباط العمل باللجان وإزالة العوائق التى قد تواجه الطلاب والمعلمين، واطمأن على انضباط لجان الامتحانات، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان من النظافة والتهوية والإنارة الكافية.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المنتظمين بالمدارس الحكومية، والذين أدوا امتحان مادة الفلسفة والمنطق الفترة الصباحية، 11050 طالب وطالبة، بجميع المدارس الحكومية على مستوى المحافظة.

ويلغ إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الفلسفة والمنطق إلكتروني، وبلغ عددهم 9793 طالب وطالبة، وعدد الطلاب الذين أدوا الامتحان ورقي 1249، وعدد الطلاب المتغيبين عن امتحان اليوم فى الفترة الصباحية 8 طلاب.

وفي الفترة المسائية، بلغت نسبة 100 % من المدارس أدى امتحان مادة الفلسفة والمنطق للصف الأول الثانوي إلكتروني، حيث بلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الفلسفة والمنطق 903 طالب وطالبة ، وبعد التواصل مع غرفة العمليات بالمديرية بلغ عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان إلكتروني 902 طالب وطالبة ، وتغيب طالب واحد فقط عن الامتحان.