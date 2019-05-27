"تعليم البحيرة": 89% من طلاب أولى ثانوى أدوا امتحان الفلسفة إلكترونيا

البحيرة - ناصر جودة

أكد محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن 89 % من طلاب الصف الأول الثانوى أدوا امتحان الفلسفة والمنطق اليوم الاثنين من خلال المنظومة الإلكترونية دون أى مشاكل تذكر.

وأضاف وكيل التعليم بالبحيرة، أن منظومة الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصف الأول الثانوى أثبتت نجاحها فى جميع المدارس المستهدفة بأداء الطلاب الامتحان إلكترونيا فى 89 مدرسة مقابل 11 مدرسة فقط أدى طلابها الامتحان ورقيا بسبب مشكلات تكنولوجية عارضة يجرى إصلاحها فى الوقت الحالى.

وتابع وكيل التعليم بالبحيرة، أن مدارس المحافظة أنجزت امتحان الفترة الصباحية واستعدت سريعا لامتحان الفترة المسائية لطلاب المدارس الخاصة.

وشدد وكيل التعليم بالبحيرة على التزام الإدارات والمدارس بالتعليمات والقوانين المنظمة لإجراء الامتحانات وتوفيرها كل التجهيزات وسبل الراحة للطلاب والملاحظين لأداء الامتحان بسهولة ويسر.