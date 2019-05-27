تعرف على حجم الدعم الموجه من الحكومة لتنشيط الصادرات وتوصيل الغاز للمنازل

كتبت : نورا فخرى

بلغت تقديرات إجمالي الدعم والمنح للأنشطة الاقتصادية بمشروع موازنة العام المالي الجديد 2019/2020 المقدمة من حكومة الدكتور مصطفي مدبولى، والمعروضة أمام مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، بنحو 12 مليار و326 مليون جنيه.

وينقسم الدعم والمنح الموجهة للأنشطة الاقتصادية على النحو الأتى:

1- دعم تنشيط الصادرات بواقع 7 مليارات جنيه بنسبة 1.8%.

2- دعم الإنتاج الحربى بواقع مليار و784 مليون جنيه بنسبة 0.5%.

3- برنامج توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بواقع 3 مليارات و500 مليون جنيه بنسبة 1.1%.

4- مبادرة حوض النيل بواقع 500 مليون جنيه بنسبة 0.2%.

5- جهاز شئون البيئة بواقع 35 مليون جنيه بنسبة 0.0%.

6- بنود أخرى بواقع 507 مليون جنيه بنسبة 0.2%.