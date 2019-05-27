سوبر كورة
Ads
الإثنين، 27 مايو 2019 06:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على حجم الدعم الموجه من الحكومة لتنشيط الصادرات وتوصيل الغاز للمنازل

الإثنين، 27 مايو 2019 05:00 ص
تعرف على حجم الدعم الموجه من الحكومة لتنشيط الصادرات وتوصيل الغاز للمنازل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت : نورا فخرى
إضافة تعليق
بلغت تقديرات إجمالي الدعم والمنح للأنشطة الاقتصادية بمشروع موازنة العام المالي الجديد 2019/2020 المقدمة من حكومة الدكتور مصطفي مدبولى، والمعروضة أمام مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، بنحو 12 مليار و326 مليون جنيه.
 
وينقسم الدعم والمنح الموجهة للأنشطة الاقتصادية على النحو الأتى:
 
1- دعم تنشيط الصادرات بواقع 7 مليارات جنيه بنسبة 1.8%.
 
2- دعم الإنتاج الحربى بواقع مليار و784 مليون جنيه بنسبة 0.5%.
 
3- برنامج توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بواقع 3 مليارات و500 مليون جنيه بنسبة 1.1%.
 
4- مبادرة حوض النيل بواقع 500 مليون جنيه بنسبة 0.2%.
 
5- جهاز شئون البيئة بواقع 35 مليون جنيه بنسبة 0.0%.
 
6- بنود أخرى بواقع 507 مليون جنيه بنسبة 0.2%.
 
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

تعرف على خطة الحكومة لتطوير الكبارى خلال العام الجديد

نائب رئيس الحكومة اللبنانية: مشروع الموازنة عالج العديد من أوجه إهدار الإنفاق

صور .. العالم هذا الصباح .. المئات يتظاهرون ضد تغير المناخ فى كولومبيا.. صناع فيلم"Sibyl" على السجادة الحمراء لمهرجان كان.. احتجاجات ضد حكومة الأرجنتين بسبب مقتل 4 مراهقين فى العاصمة بوينس أيرس

الحكومة

الموازنة

الأنشطة الاقتصادية


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
جروس يحتفل مع زوجته بالتتويج بالكونفدرالية فى ملعب برج العرب

جروس يحتفل مع زوجته بالتتويج بالكونفدرالية فى ملعب برج العرب

يوفنتوس يستقر على تعيين ساري مدربا خلفا لأليجري

يوفنتوس يستقر على تعيين ساري مدربا خلفا لأليجري

"الأعلى للإعلام" يطالب "القاهرة والناس" بتفريغ حلقة ياسمين الخطيب بـ"شيخ الحارة"

"الأعلى للإعلام" يطالب "القاهرة والناس" بتفريغ حلقة ياسمين الخطيب بـ"شيخ الحارة"

فيديو وصور.. الزمالك يتوج بالكونفدرالية لأول مرة فى تاريخه.. ضربات الترجيح تحسم البطولة بنتيجة 5 / 4.. الأبيض الأفضل فى الشوط الثاني كاملاً ..محمود علاء يحرز هدف من ضربة جزاء ويدخل التاريخ

فيديو وصور.. الزمالك يتوج بالكونفدرالية لأول مرة فى تاريخه.. ضربات الترجيح تحسم البطولة بنتيجة 5 / 4.. الأبيض الأفضل فى الشوط الثاني كاملاً ..محمود علاء يحرز هدف من ضربة جزاء ويدخل التاريخ

الرجوع الى أعلى الصفحة