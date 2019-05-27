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تعرف على تفاصيل مؤتمر إطلاق وثيقة مكة المكرمة

الإثنين، 27 مايو 2019 01:39 م
تعرف على تفاصيل مؤتمر إطلاق وثيقة مكة المكرمة الملك سلمان
كتب – إسماعيل رفعت مرفق البرنامج
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ينطلق اليوم الاثنين مؤتمر رابطة العالم الإسلامى بمكة المكرمة، تحت عنوان: "قيم الوسطية والاعتدال فى نصوص الكتاب والسنة، فى فعاليات تمتد على مدى أربعة أيام، وفى لقاء تاريخى يشهد اطلاق وثيقة مكة المكرمة بمباركة 80 مفتى ووزير من مختلف دول العالم يتقدمهم الرئيس رمضان قديروف رئيس دولة الشيشان لبيان موقف المملكة وأصدقائها فى العالم ويمثلهم مفتيوا العالم ووزراءه وقادته الدينيين من العنف وصياغة موقفهم الوسطى تجاه المستجدات واستهداف المجتمعات الآمنة بوسائل العنف وبث الكراهية والمذهبية.

 

وينعقد المؤتمر على مدى 4 أيام من الاثنين وحتى الخميس (27 - 30 مايو الجارى الموافق 22 إلى 25 رمضان المبارك) ويشمل إعلان وثيقة مكة المكرمة 

واجتماع المجلس العالمى لشيوخ الإقراء ومدراء المعاهد القرآنية حول العالم الخميس.

 

 

ويرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، المؤتمر الدولي الذي تنظمه رابطة العالم الإسلامي في رحاب مكة المكرمة حول قيم الوسطية والاعتدال، واللقاء التاريخي لإعلان "وثيـقة مكة المكرمـة"، في الفترة من 22 إلى 25 من شهر رمضان الجاري (27 – 30 مايو 2019).

 

ويشهد المؤتمر 16 فعالية وجلسة فى 20 ساعة وكلمات لـ 80 متحدث فى الجلسات من مفتين ووزراء من العالم، برئاسة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامى الداعية والمنظمة، و تستهل بتلاوة قرآنية وتختتم بكلمة خادم الحرمين يلقيها الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة.

 

وقد ثمن الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى هذه الرعاية الكريمة، مشيراً إلى أنها تأتي في إطار الدعم الكبير للعمل الإسلامي المشترك الذي يعمق من الوئام والتعاون بين علماء الأمة الإسلامية لتحقيق الأهداف والتطلعات بما تمثله المملكة العربية السعودية من مرجعية إسلامية تعقد عليها الآمال.

وأضاف العيسى أن المؤتمر الدولي يحضره حشد كبير من العلماء والمفتين وكبار المسؤولين والمفكرين في العالم الإسلامي، الذين سيناقشون تحت عنوان "الوسطية والاعتدال المعاني والدلالات"؛ معالم الوسطية ومقوماتها في الإسلام، وآثار وتداعيات الجهل بمفاهيم الوسطية، فيما يناقش المحور الثاني تحت عنوان "المنهج النبوي وسطية واعتدال"، بالاضافة إلى موضوعات "القيم الأخلاقية والإنسانية في الهدي النبوي"، و"التعامل مع المخالف في ضوء السيرة النبوية".

وقال د.العيسى أن المؤتمر سيناقش في محور "الوسطية والاعتدال بين الأصالة والمعاصرة"، موضوعي "الاعتدال والوسطية في التاريخ الإسلامي والتراث الفقهي"، و"الخطاب الوسطي ومتغيرات العصر"، إلى جانب مناقشة موضوعات: "الاختلاف وثقافة الاعتدال"، و "تجارب وبرامج عملية لتعزيز الوسطية بين الشباب"، ضمن محور "تعزيز الوسطية والاعتدال في المجتمعات المسلمة"، فيما ستشهد الجلسة الخامسة للمؤتمر محور "الوسطية والاعتدال ورسالة التواصل الحضاري"، الذي يتدارس المشاركون فيه قضايا التعدد الديني والتواصل الثقافي، والقيم المشتركة في العلاقات الدولية المعاصرة.

وختم أن المؤتمر سيشهد لقاءً تاريخياً لإعلان "وثيقة مكة المكرمة".

 

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خادم الحرمين الشريفين يرعى مؤتمر "وثيقة مكة المكرمة" حول "قيم الوسطية والاعتدال"

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