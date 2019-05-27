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ترحيل 16 أفريقيا إلى بلادهم بعد محاولة الإقامة بطريقة غير شرعية

الإثنين، 27 مايو 2019 05:12 ص
ترحيل 16 أفريقيا إلى بلادهم بعد محاولة الإقامة بطريقة غير شرعية مطار القاهرة
كتب هانى عثمان
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رحلت السلطات بمطار القاهرة الدولي، 16أفريقيا حاولوا التسلل إلى دول الجوار والإقامة بطريقة غير شرعية داخل البلاد خلال الفترة الماضية.

وأكد مصدر، أن الأفارقة المرحلون وصلوا من خلال عدة مأموريات، وضمت 16 مرحلا من عدة دول أفريقية، وتم إنهاء إجراءات سفرهم إلى بلادهم ومغادرتهم المطار القاهرة بعد إبلاغ سفارات بلادهم بالأمر وأسباب الترحيل من مصر.

من ناحية أخرى تسير شركة مصر للطيران، غدا الإثنين، 4 رحلات جويه لنقل 950 معتمرا فلسطينيا إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية لأداء مناسك عمرة شهر رمضان.

وقالت مصادر، إنه تم توفير فريق من العلاقات العامة لاستقبال المعتمرين الفلسطينيين القادمين من معبر رفح البري، لسرعة إنهاء إجراءات سفرهم وتذليل كافة العقبات.

وكانت شركة مصر للطيران، بدأت  تسيير تلك الرحلات الخاصة  يوم 4 مارس الماضى ومستمرة حتى 5 يونيو المقبل ، بواقع 4 رحلات يوم الإثنين من كل أسبوع على طائرات الشركة من طراز الإيرباص 330-200.

 

 


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