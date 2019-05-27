ترامب يلتقى مع إمبراطور اليابان فى زيارة رسمية خيمت عليها التوترات التجارية

طوكيو (رويترز)

التقى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مع إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو وزوجته الإمبراطورة ماساكو، اليوم الاثنين، فى مراسم زيارة رسمية خيمت عليها التوترات التجارية بين الحليفين.

واستقبل إمبراطور اليابان الجديد وزوجته التى درست فى جامعة هارفارد، ترامب فى القصر الإمبراطورى فى طوكيو فى مراسم رسمية نقلها مباشرة التلفزيون اليابانى.

وأصبح ترامب أول شخصية أجنبية كبيرة يستقبلها الإمبراطور الجديد منذ تنصيبه هذا الشهر خلفا لوالده الإمبراطور أكيهيتو الذى تنحى فى أول خطوة من نوعها لإمبراطور يابانى منذ قرنين.

وانحنى ترامب انحناءة بسيطة وسلم هو وزوجته ميلانيا على الإمبراطور وزوجته قبل أن يدخلوا القصر حيث التقوا مع رئيس الوزراء شينزو آبى وزوجته أكى وآخرين.

وعبر ترامب عن سعادته لأنه حظى بشرف أول استقبال رسمى من قبل الإمبراطور الذى سيقيم مأدبة عشاء لترامب وزوجته فى وقت لاحق اليوم الاثنين، وقال ترامب فى عشاء مع آبى وزوجتيهما أمس الأحد "مر ما يزيد عن 200 عام على حدث كهذا، إنه لشرف عظيم لى أن أكون ممثلا للولايات المتحدة.

ولعب ترامب الجولف، أمس الأحد، مع آبى وحضرا دورة فى بطولة للسومو، وأبدى الزعيمان صداقة بهدف إظهار قوة التحالف الأمريكى اليابانى لكن ثارت بينهما خلافات حول التجارة وكوريا الشمالية.