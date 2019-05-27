سوبر كورة
Ads
الإثنين، 27 مايو 2019 10:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب: اليابان تتطلع لشراء عشرات المقاتلات من طراز "إف- 35"

الإثنين، 27 مايو 2019 09:47 ص
ترامب: اليابان تتطلع لشراء عشرات المقاتلات من طراز "إف- 35" ترامب وشينزو أبى
كتب- هاشم الفخرانى
إضافة تعليق

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن اليابان تتطلع لشراء عشرات الطائرات الحربية الأمريكية الحديثة.

 

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي: "تؤيد الولايات المتحدة جهود اليابان لتعزيز إمكانياتها وقدراتها الدفاعية".

 

وأشار ترامب، إلى أن بلاده قامت في الأشهر الأخيرة بتسريع عملية تسليم عدد كبير من الأسلحة الدفاعية الأمريكية إلى اليابان.

 

وأضاف: "في 2018 كانت اليابان بين المشترين الرئيسيين للأسلحة من الولايات المتحدة، وأعلنت للتو عزمها على شراء 105 مقاتلات من طراز F-35".

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

ترامب يأمل فى إعلان المزيد عن اتفاق تجارى مع اليابان قريبا

ترامب يلتقى مع إمبراطور اليابان فى زيارة رسمية خيمت عليها التوترات التجارية

رئيس الوزراء اليابان: عازم على إظهار تحالف عالمى قوى مع أمريكا

إمبراطور اليابان يستقبل ترامب.. ودونالد أول زعيم أجنبى يلتقى ناروهيتو

أول زعيم يلتقى ناروهيتو.. إمبراطور اليابان يستقبل ترامب وزوجته "صور"

اليابان

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

واشنطن

الرئيس الأمريكى


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد إلغائها.. تعرف على تصاريح السفر المجانية بالسكة الحديد فى 11 معلومة

بعد إلغائها.. تعرف على تصاريح السفر المجانية بالسكة الحديد فى 11 معلومة

الرئيس السيسي يهنئ الزمالك بالكونفدرالية.. ويوجه التحية للجماهير

الرئيس السيسي يهنئ الزمالك بالكونفدرالية.. ويوجه التحية للجماهير

جرائم تميم أمام العالم.. تدشين حملة حقوقية كبرى ضد تنظيم الحمدين فى أمريكا.. 120 دعوى قضائية تكشف جرائم النظام القطرى.. التجاوزات شملت الفساد ودعم الإرهاب والاغتصاب والتحرش.. وخبراء يؤكدون أمير قطر مجرم دولى

جرائم تميم أمام العالم.. تدشين حملة حقوقية كبرى ضد تنظيم الحمدين فى أمريكا.. 120 دعوى قضائية تكشف جرائم النظام القطرى.. التجاوزات شملت الفساد ودعم الإرهاب والاغتصاب والتحرش.. وخبراء يؤكدون أمير قطر مجرم دولى

عصام شلتوت يكتب: فاز الزمالك بمغامرة جروس الذى رفض المقامرة.. و"سلاح التلميذ" الجعوانى لم يؤثر فى قلعة ميت عقبة.. مدرب الأبيض لعب بخطة من خارج المنهج أربكت خصمه.. وبركان الثقة المفرطة لم يحدث نهضة لبطل المغرب

عصام شلتوت يكتب: فاز الزمالك بمغامرة جروس الذى رفض المقامرة.. و"سلاح التلميذ" الجعوانى لم يؤثر فى قلعة ميت عقبة.. مدرب الأبيض لعب بخطة من خارج المنهج أربكت خصمه.. وبركان الثقة المفرطة لم يحدث نهضة لبطل المغرب

مرتضى منصور: جروس لم يكن يريد الفوز.. ونصحت اللاعبين بعدم التركيز معه ففزنا

مرتضى منصور: جروس لم يكن يريد الفوز.. ونصحت اللاعبين بعدم التركيز معه ففزنا

قبل نهاية رمضان.. 5 نصائح بسيطة للتخلص من الوزن الزائد

قبل نهاية رمضان.. 5 نصائح بسيطة للتخلص من الوزن الزائد

الرجوع الى أعلى الصفحة