ترامب: اليابان تتطلع لشراء عشرات المقاتلات من طراز "إف- 35"

كتب- هاشم الفخرانى

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن اليابان تتطلع لشراء عشرات الطائرات الحربية الأمريكية الحديثة.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي: "تؤيد الولايات المتحدة جهود اليابان لتعزيز إمكانياتها وقدراتها الدفاعية".

وأشار ترامب، إلى أن بلاده قامت في الأشهر الأخيرة بتسريع عملية تسليم عدد كبير من الأسلحة الدفاعية الأمريكية إلى اليابان.

وأضاف: "في 2018 كانت اليابان بين المشترين الرئيسيين للأسلحة من الولايات المتحدة، وأعلنت للتو عزمها على شراء 105 مقاتلات من طراز F-35".