سوبر كورة
Ads
الإثنين، 27 مايو 2019 12:03 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 5 قطاعات على رأسها العقارات

الإثنين، 27 مايو 2019 10:53 ص
تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 5 قطاعات على رأسها العقارات بورصة قطر
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق

تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.35% خاسرة 33.66 نقطة، لتصل إلى مستوى 9663.64 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 8.9 مليون سهم بقيمة 272.7 مليون ريال قطرى عبر 5076 صفقة، وارتفعت 10 أسهم، وانخفض 23 سهما، واستقرت 7 أسهم.

وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.86%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 1.22%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.81%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.65%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.48%، فيما ارتفع قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.44%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.13%.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها البضائع

تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 5 قطاعات على رأسها النقل

للأسبوع الثالث خسائر فادحة ببورصة قطر.. وتفقد 11.5 مليار ريال فى 5 جلسات

تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط 5 قطاعات على رأسها البضائع

تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

بورصة قطر

قطر


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد إلغائها.. تعرف على تصاريح السفر المجانية بالسكة الحديد فى 11 معلومة

بعد إلغائها.. تعرف على تصاريح السفر المجانية بالسكة الحديد فى 11 معلومة

الرئيس السيسي يهنئ الزمالك بالكونفدرالية.. ويوجه التحية للجماهير

الرئيس السيسي يهنئ الزمالك بالكونفدرالية.. ويوجه التحية للجماهير

جرائم تميم أمام العالم.. تدشين حملة حقوقية كبرى ضد تنظيم الحمدين فى أمريكا.. 120 دعوى قضائية تكشف جرائم النظام القطرى.. التجاوزات شملت الفساد ودعم الإرهاب والاغتصاب والتحرش.. وخبراء يؤكدون أمير قطر مجرم دولى

جرائم تميم أمام العالم.. تدشين حملة حقوقية كبرى ضد تنظيم الحمدين فى أمريكا.. 120 دعوى قضائية تكشف جرائم النظام القطرى.. التجاوزات شملت الفساد ودعم الإرهاب والاغتصاب والتحرش.. وخبراء يؤكدون أمير قطر مجرم دولى

عصام شلتوت يكتب: فاز الزمالك بمغامرة جروس الذى رفض المقامرة.. و"سلاح التلميذ" الجعوانى لم يؤثر فى قلعة ميت عقبة.. مدرب الأبيض لعب بخطة من خارج المنهج أربكت خصمه.. وبركان الثقة المفرطة لم يحدث نهضة لبطل المغرب

عصام شلتوت يكتب: فاز الزمالك بمغامرة جروس الذى رفض المقامرة.. و"سلاح التلميذ" الجعوانى لم يؤثر فى قلعة ميت عقبة.. مدرب الأبيض لعب بخطة من خارج المنهج أربكت خصمه.. وبركان الثقة المفرطة لم يحدث نهضة لبطل المغرب

مرتضى منصور: جروس لم يكن يريد الفوز.. ونصحت اللاعبين بعدم التركيز معه ففزنا

مرتضى منصور: جروس لم يكن يريد الفوز.. ونصحت اللاعبين بعدم التركيز معه ففزنا

قبل نهاية رمضان.. 5 نصائح بسيطة للتخلص من الوزن الزائد

قبل نهاية رمضان.. 5 نصائح بسيطة للتخلص من الوزن الزائد

الرجوع الى أعلى الصفحة