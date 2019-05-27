تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 5 قطاعات على رأسها العقارات

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.35% خاسرة 33.66 نقطة، لتصل إلى مستوى 9663.64 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 8.9 مليون سهم بقيمة 272.7 مليون ريال قطرى عبر 5076 صفقة، وارتفعت 10 أسهم، وانخفض 23 سهما، واستقرت 7 أسهم.

وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.86%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 1.22%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.81%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.65%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.48%، فيما ارتفع قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.44%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.13%.