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"تذكرتى" تشكر الجماهير المصرية على حجز كل تذاكر الأمم الأفريقية

الإثنين، 27 مايو 2019 09:47 م
"تذكرتى" تشكر الجماهير المصرية على حجز كل تذاكر الأمم الأفريقية تذكرتي
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تقدمت شركة  tazkarti  "تذكرتي" بالشكر والتقدير للجماهير المصرية الوفية التى تتقدم بأعداد كبيرة من أجل حجز التذاكر الخاصة بمباريات بطولة الأمم الأفريقية المقامة فى مصر الشهر المقبل ، ما أدى إلى نفاد تذاكر بعض الدرجات لعدد من المباريات بالبطولة ، و إثارة اللغط على مواقع التواصل الاجتماعى حول عدم وجود تذاكر كافية ، الأمر الذى دفع شركة  tazkarti  "تذكرتي"  إلى توضيح عدد من الأمور لخدمة الجماهير المصرية ، الراغبة فى حضور المباريات 

أولا – تلتزم شركة  tazkarti  "تذكرتي"  بالنظام المعلن فى حجز التذاكر بالبطولة من خلال موقعها الإلكترونى للحصول على بطاقة المشجع الـ  FAN ID وكذلك التذاكر الخاصة بالمباريات ، وترجو جميع المشجعين المصريين للالتزام بهذا النظام المصمم خصيصا لتسهيل إجراءات الحصول على التذاكر وحضور المباريات

ثانيا- تعلن شركة  tazkarti  "تذكرتي"  ، أنها ملتزمة التزاما صارما بالسعة المحددة لحضور الجماهير فى كل ستاد من الاستادات المخصصة للبطولة ، وأنها لا يمكنها طباعة تذاكر أكثر من هذه السعة ولو بمقعد واحد ، فى أى مباراة

ثالثا-  نظام حجز التذاكر المعتمد من شركة  tazkarti  "تذكرتي"  ، يراعى الشفافية وتكافؤ الفرص فى الحصول على تذاكر المباريات من خلال القاعدة المتعارف عليها عالميا وهى " أسبقية الحجز"

رابعا ، إذ تعلن شركة  tazkarti  "تذكرتي"  عن تمنياتها لجميع المشجعين المصريين بالحصول على تذاكر المباريات التى يودون حضورها وخصوصا مباريات المنتخب الوطنى ، فإنها تأسف لعدم تمكن بعض المشجعين من الحصول على تذاكر بعض المباريات حال نفادها لتأخرهم فى حجزها ، وتتمنى لهم التوفيق فى حجز تذاكر المباريات التى مازالت متاحة للجماهير

وإذ تتمنى شركة  tazkarti  "تذكرتي"  التوفيق للمنتخب الوطنى فى بطولة أفريقيا ، فهى ترجو أن تتفهم الجماهير المصرية الوفية القواعد المعمول بها فى حجز تذاكر البطولة باعتبارها القواعد الأنسب والأكثر عدالة وشفافية ، كما أنها الكفيلة بخروج مباريات البطولة على أعلى مستوى من التنظيم الذى يليق بمصر.

 


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